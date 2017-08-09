"Это была общая идея. Я рад, что она реализована. Это уникальная скамейка запасных, которой нет ни у кого в мире", — отметил генеральный менеджер "Виктории" Адольф Садек.
Теперь каждый футболист будет сидеть в пивной банке, сообщает официальный сайт клуба.
Футбольный стадион, где тренируются футболисты "Виктории", расположен как раз возле пивоваренного завода. Таким образом футбольная команда и пивоварня решили еще раз подчеркнуть свое многолетнее сотрудничество. Проект разрабатывался несколько месяцев. На изготовление скамеек ушло четыре недели.