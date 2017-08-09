Чешский футбольный клуб "Виктория" из города Пльзень сделал необычный подарок всем любителям пива в честь заключения нового контракта с пивоварней Gambrinus. На выходе получились весьма оригинальные скамейки запасных — на стадионе Doosan они оформлены в виде огромных банок пива с самыми современными кожаными сиденьями.

"Это была общая идея. Я рад, что она реализована. Это уникальная скамейка запасных, которой нет ни у кого в мире", — отметил генеральный менеджер "Виктории" Адольф Садек.

Теперь каждый футболист будет сидеть в пивной банке, сообщает официальный сайт клуба.

Футбольный стадион, где тренируются футболисты "Виктории", расположен как раз возле пивоваренного завода. Таким образом футбольная команда и пивоварня решили еще раз подчеркнуть свое многолетнее сотрудничество. Проект разрабатывался несколько месяцев. На изготовление скамеек ушло четыре недели.