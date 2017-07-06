Новое соглашение 20-летнего хоккеиста рассчитано на 8 лет, его зарплата составит 12,5 миллиона долларов в год. В общей сложности контракт рассчитан на 100 миллионов. Новое соглашение вступит в силу летом 2018 года, когда закончится срок действия контракта новичка.

Зарплата в размере 12,5 миллиона станет самой большой в истории НХЛ. Ранее наиболее высокую зарплату получали форварды "Чикаго" Патрик Кэйн и Джонатан Тэйвс — по 10,5 миллионов долларов в год. Также 10,5 миллиона будет получать вратарь "Монреаля" Кэри Прайс по новому контракту, который вступит в силу летом следующего года.

Макдэвид стал пятым в истории лиги игроком, общая сумма контракта которого достигла 100 миллионов долларов. Ранее контракты с девятизначными суммами заключали нападающие Александр Овечкин, Сидни Кросби, Илья Ковальчук и защитник Ши Уэбер, сообщает "Спорт-Сегодня" со ссылкой на CapFriendly.

Контракт Овечкина с "Вашингтоном", рассчитан на 13 лет и 124 миллиона долларов. Контракт Кросби с "Питтсбургом" — на 12 лет и 104,4 миллиона. Уэбер заключил с "Нэшвиллом" соглашение на 14 лет и 110 миллионов, впоследствии игрока обменяли в "Монреаль". А выступающий сейчас в КХЛ за питерский СКА россиянин Ковальчук был связан с "Нью-Джерси" контрактом, рассчитанным на 15 лет и 100 миллионов.

Коннор Макдэвид в минувшем сезоне набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Юный канадец был признан самым ценным игроком чемпионата НХЛ.