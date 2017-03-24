Предыдущий главный тренер "Салавата" Игорь Захаркин покинул клуб по окончании сезона, проработав на посту полтора сезона. Команда выдала тяжелую концовку в регулярном чемпионате, а в плей-офф уступила уже в первом раунде ("Ак Барсу" в пяти матчах).

Эркка Вестерлунд в нынешнем сезоне тренерской деятельностью не занимался, а до этого на протяжении двух сезонов возглавлял "Йокерит", проводивший под его руководством первые сезоны в КХЛ. В качестве главного тренера сборной Финляндии Вестерлунд дважды выигрывал медали Олимпиад (серебряные в 2006 году и бронзовые в 2014 году) и трижды — чемпионатов мира. В 2009 году тренер был включен в Зал славы финского хоккея.

Вестерлунд стал первым главным тренером в 56-летней истории уфимского клуба. Контракт с "Салаватом" заключен на два года.