"Олимпиада без российской команды будет выглядеть, как мясо без соли и перца", — говорил российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, и The New York Times с этим полностью согласна.

Газета отмечает, что у российской команды есть все шансы взять все медали в женском фигурном катании, претендовать на золото в парном катании и командных соревнованиях, но Международный олимпийский комитет (МОК) медлит с решением, допускать ли сборную и при каких условиях.

Олимпийские игры все еще окутаны пленой неясности, сдобренной множеством вопросов, пишет The New York Times. Кого назвать ответственным за применение допинга российскими спортсменами на Играх-2014? Запретить ли российским спортсменам в наказание участвовать в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее, и если да, то всем или отдельно взятым спортсменам? И какую часть вины необходимо возложить на МОК и WADA?

В частности, все эти вопросы касаются фигурного катания, в котором соединяются атлетизм и артистичность и которое издание называет краеугольным камнем зимних Олимпийских игр. "Олимпиада без российской команды будет выглядеть, как мясо без соли и перца", — говорил российский тренер Алексей Мишин. И, по мнению газеты, он прав, ведь у России есть силы, чтобы взять все три медали в женском фигурном катании на грядущей Олимпиаде. Россия — грозная сила и в парном катании, ведь советские и российские пары за исключением одного раза брали золото на всех Олимпиадах с 1964 года.

Сейчас МОК пытается понять, стоит ли наказывать российскую команду за обвинения в допинге в ее адрес. Представители антидопинговых агентств разных стран критикуют МОК за это. Они призывают комитет запретить России участвовать в Олимпиаде 2018 года и допускать только тех спортсменов, которые доказали свою невиновность — под нейтральным флагом.

Какое решение примет МОК — непонятно. Ясно одно: российским спортсменам еще многие годы придется жить с обвинениями в употреблении допинга.