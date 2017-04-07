Руководство дортмундской "Боруссии" оштрафовало габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга за использование маски Человека-паука во время празднования гола в матче с "Шальке-04" (1:1) на 100 тысяч евро, сообщает Bild.

Обамейянг открыл счет в этой встрече на 53-й минуте и принялся праздновать гол, нацепив маску, брошенную ему кем-то из запасных игроков "Боруссии". По окончании празднеств футболист получил от арбитра дежурную желтую карточку.

На следующий день после игры (состоялась 1 апреля), разгорелся скандал. Руководство дортмундского клуба было сильно недовольно тем, что маска Обамейянга оказалась от фирмы Nike, в то время как техническим спонсором "Боруссии" является Puma.

Накануне брат Обамеянга Вилли в Instagram опубликовал фото в той же маске, а рядом находился Пьер-Эмерик. Когда точно был сделан снимок, неизвестно.