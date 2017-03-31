В рамках турнира 55 сборных будут разбиты на четыре дивизиона — A, B, C и D — в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец отборочного турнира к ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года). В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих — в лигу B, следующие 15 — в лигу C, а еще 16 — в лигу D.

В Лиге наций будет действовать принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд будет определять состав корзин для жеребьевки последующих европейских отборочных турниров. Победитель определится в финальном турнире из четырех команд в июне 2019 года.

Последний промежуточный рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 26 марта 2017 года по завершении осенней программы отборочных матчей к ЧМ-2018. На основе этого рейтинга определен предварительный состав дивизионов и групп:

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фареры, ЛАТВИЯ, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Состав лиг носит предварительный характер. Официальный состав групп будет объявлен только по окончании Европейской квалификации на ЧМ-2018 в ноябре, поэтому у сборных еще есть все шансы подняться дивизионом выше или опуститься ниже.

При нынешнем положении дел одна сборная из дивизиона D получит путевку на ЕВРО-2020. Ее обладатель определится в мартовском турнире с участием четырех победителей групп дивизиона. Из этих команд в крупном форуме ранее участвовала только Латвия, выступавшая на ЕВРО-2004.

Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА будут разбиты на шесть игровых дней, в которые соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Финальный турнир с участием победителей четырех групп элитного дивизиона состоится в июне 2019 года.

В июне 2019 года четыре победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Полуфинальные пары определятся жеребьевкой, а хозяина финальной стадии назовет Исполнительный комитет УЕФА. Матчи плей-офф состоятся в марте 2020 года.

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Отборочный цикл на ЕВРО-2020

Изменения сделают квалификацию более четкой и прямолинейной. В финальную стадию ЕВРО будут выходить по две сильнейшие команды каждой из 10 групп, а четыре оставшиеся путевки будут разыгрываться в стыковых матчах Лиги наций.

Жеребьевка квалификации ЕВРО-2020 состоится после завершения Лиги наций. Четыре участника финального турнира Лиги наций будут помещены в группы отборочного цикла из пяти сборных. Однако будет сохранено незыблемое правило квалификации — каждая сборная сможет сыграть с каждой.

Отборочные матчи ЕВРО-2020 стартуют в марте 2019 года. В марте, июне, сентябре, октябре и ноябре 2019 года состоятся по два тура. Будет пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд (всего десять групп), которые проведут свои матчи в десять туров (столько же, сколько сейчас). Первые и вторые места в группах получат прямую путевку в финальный турнир ЕВРО-2020 (июнь 2020 года).

Четыре последние путевки в финальную стадию ЕВРО-2020 получат победители стыковых матчей, которые пройдут в марте 2020 года. Участие в стыковых матчах примут 16 сборных, разбитых на четыре блока по четыре команды. Победитель каждой такой группы получит путевку на ЕВРО. В стыковые матчи попадут победители каждой из четырех групп каждого из четырех дивизионов Лиги наций.

Если они уже квалифицировались на ЕВРО через отборочный цикл, их пропуск в стыковые матчи достается следующей лучшей команде в дивизионе с учетом ее общего рейтинга в данном дивизионе. Если необходимо, пропуск в "стыки" передается дивизионом ниже с учетом рейтинга конкретного дивизиона.

Четыре команды в каждой группе проведут по два одноматчевых полуфинала и финал, определив таким образом победителей стыковых встреч, сообщает пресс-служба УЕФА.