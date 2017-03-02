Напомним, что в зимнее трансферное окно Зозуля должен был перейти из "Бетиса", которому принадлежит, в "Райо Вальекано". Однако болельщики последнего были настроены решительно и устроили целую акцию протеста, обвинив украинского футболиста в неонацистских взглядах. Известно, что Зозуля помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны, а на странице в одной из социальных сетей выложил фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Такие действия со стороны фанов "Район Вальекано" вынудили клуб отказаться от аренды украинца, а трансферное окно уже закрылось и получилось так, что Зозуля не мог играть ни за "Бетис", ни за "Райо Вальекано", руководство которого все-таки позже позвало футболиста обратно. Но Зозуля ответил, что "возвращаться в клуб с такими пророссийскими болельщиками не намерен".

Согласно правилам футбольных трансферов, футболист не может быть заявлен в течение сезона более чем за два клуба. В случае Зозули лимит уже исчерпан. 27-летний нападающий не прочь был вернуться в родной "Днепр", но на этот клуб наложен запрет на заявку новых игроков из-за скопившихся задолженностей по зарплатам.

Теперь, как вариант, ФИФА предлагает футболисту найти новую команду в каком-нибудь из еще не начавшихся чемпионатов. Таковых на данный момент осталось еще довольно много. Это и американская МLS, китайская Суперлига, чемпионаты Норвегии и Беларуси, а также национальные первенства всех трех прибалтийских республик. В Литве и Эстонии чемпионаты начинаются завтра, а в Латвии — через неделю.