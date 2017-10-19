Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике из США Маккайла Марони сообщила о том, что долгое время подвергалась сексуальному насилию со стороны главврача национальной сборной Ларри Нассара.

По словам американки, сексуальные домогательства со стороны Нассара начались, когда ей было 13 лет, и продолжались на протяжении всей ее карьеры. "Я мечтала поехать на Олимпиаду. Ради этого приходилось многое терпеть", — объяснила она.

"Когда мне было 15, я пережила самую кошмарную ночь в своей жизни. Наша команда направлялась в Токио, и перед долгим перелетом Нассар дал мне снотворное. Придя в себя, поняла, что оказалась в его номере, чтобы "получить "лечение". Думала, что не переживу ту ночь", — написала 21-летняя Марони у себя в Twitter.

В настоящее время Ларри Нассар находится в тюрьме штата Мичиган, где ожидает приговора по обвинению в хранении детской порнографии и сексуальном насилии 125 женщин. Врачу грозит пожизненное заключение.

Маккайла Марони — трехкратная чемпионка мира. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях и серебряную — в опорном прыжке. В 2016 году американка завершила спортивную карьеру из-за приследовавших ее травм.

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