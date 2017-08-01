Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже, а через четыре года ведущих спортсменов мира примет Лос-Анджелес.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о готовности Лос-Анджелеса провести у себя летние Олимпийские игры-2028. Вместе с тем стало известно о том, что Олимпиада 2024 года пройдет в Париже.

После того, как свои заявки на проведение Олимпиады в 2024 году отозвали Гамбург, Будапешт, Харьков и Бостон, в списке претендентов остались лишь Париж и Лос-Анджелес. МОК еще должен составить трехстороннее соглашение с двумя городами, чтобы уладить все формальности, но вопрос, судя по всему, уже решен. Олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе, а четырьмя годами ранее — во французской столице.

Отметим, что Париж и Лос-Анджелес уже принимали Олимпийские игры по два раза. В столице Франции ведущие атлеты мира собирались в 1900 и 1924 годах, в Лос-Анджелесе — в 1932-м и 1984-м.

Места проведения ближайших Олимпиад:

Олимпийские игры-2018 — Пхенчхан (Южная Корея)

Олимпийские игры-2020 — Токио (Япония)

Олимпийские игры-2022 — Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2024 — Париж (Франция)

Олимпийские игры-2026 — столица будет названа летом 2019 года

Олимпийские игры-2028 — Лос-Анджелес (США)