В основном раунде отбора выступали 28 сборных, разделенных на семь квартетов. Победители групп напрямую выходили в финальный турнир, занявшие вторые места (плюс лучшая из третьих команд) попадали в стыковые матчи.
По три матча в своих группах выиграли финалист ЕВРО-2016 сборная России, бронзовый призеры ЕВРО-2016 сборная Казахстана, а также команды Украины, Азербайджана и Португалии.
Семикратные чемпионы Европы и действующие владельцы трофея испанцы и итальянцы набрали по 7 очков. В последнем туре Испания и Италия сыграли вничью, соответственно, с Польшей и Грузией, что позволило двум последним сборным попасть в стыковые матчи. Причем грузины прошли дальше, не одержав ни одной победы (3 ничьих), а поляки — как лучшая из занявших третьи места: у них оказалась лучшая разность мячей, чем у Финляндии ("-2" против "-3"). Компанию полякам и грузинам в стыковых матчах составили Венгрия, Хорватия, Сербия, Чехия, Франция и Румыния.
Сборная Латвии по футзалу в Румынии уступила португальцам (1:2), хозяевам (1:3) и финнам (3:4) и заняла последнее место. Третьими в своей группе остались белорусы, четвертыми — молдаване.
Стыковые матчи пройдут 10-13 и 24-27 сентября этого года (жеребьевка состоится 6 июля). Четыре победителя пар поедут на ЕВРО-2018, который пройдет в словенской Любляне с 30 января по 10 февраля будущего года. Всего на чемпионате Европы, как и в предыдущие турниры, выступят 12 участников.
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Основной раунд квалификации на ЕВРО-2018 по футзалу (8-11 апреля)
Группа A. Тбилиси (Грузия)
Италия — Беларусь — 2:1 (0:0), Грузия — Голландия — 1:1 (1:0), Голландия — Италия — 2:4 (2:3), Грузия — Беларусь — 1:1 (0:0), Беларусь — Голландия — 3:3 (2:3), Италия — Грузия — 2:2 (2:1).
1. Италия 3 2 1 0 8-5 7
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2. Грузия 3 0 3 0 4-4 3
3. Беларусь 3 0 2 1 5-6 2
4. Голландия 3 0 2 1 6-8 2
Группа B. Баку (Азербайджан)
Венгрия — Албания — 4:3 (2:1), Азербайджан — Босния/Герцеговина — 5:4 (4:3), Босния/Герцеговина — Венгрия — 2:2 (0:0), Азербайджан — Албания — 5:0 (1:0), Албания — Босния/Герцеговина — 6:6 (3:4), Венгрия — Азербайджан — 1:6 (1:2).
1. Азербайджан 3 3 0 0 16-5 9
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2. Венгрия 3 1 1 1 7-11 4
3. Босния/Герцеговина 3 0 2 1 12-13 2
4. Албания 3 0 1 2 9-15 1
Группа C. Киев (Украина)
Хорватия — Черногория — 4:0 (1:0), Украина — Бельгия — 1:0 (1:0), Бельгия — Хорватия — 1:6 (1:4), Украина — Черногория — 4:2 (2:2), Черногория — Бельгия — 1:2 (1:1), Хорватия — Украина — 1:2 (1:1).
1. Украина 3 3 0 0 7-3 9
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2. Хорватия 3 2 0 1 11-3 6
3. Бельгия 3 1 0 2 3-8 3
4. Черногория 3 0 0 3 3-10 0
Группа D. Каларэши (Румыния)
Португалия — ЛАТВИЯ — 2:1 (0:1), Румыния — Финляндия — 5:5 (1:2), Финляндия — Португалия — 1:5 (0:3), Румыния — ЛАТВИЯ — 3:1 (1:0), ЛАТВИЯ — Финляндия — 3:4 (2:2), Португалия — Румыния — 4:0 (3:0).
1. Португалия 3 3 0 0 11-2 9
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2. Румыния 3 1 1 1 8-10 4
3. Финляндия 3 1 1 1 10-13 4
4. ЛАТВИЯ 3 0 0 3 5-9 0
Группа E. Элблаг (Польша)
Испания — Молдова — 7:0 (3:0), Польша — Сербия — 0:4 (0:1), Сербия — Испания — 0:6 (0:3), Польша — Молдова — 4:2 (3:2), Молдова — Сербия — 3:7 (0:5), Испания — Польша — 1:1 (1:1).
1. Испания 3 2 1 0 14-1 7
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2. Сербия 3 2 0 1 11-9 6
3. Польша 3 1 1 1 5-7 4
4. Молдова 3 0 0 3 5-18 0
Группа F. Алматы (Казахстан)
Чехия — Дания — 5:4 (3:2), Казахстан — Македония — 3:0 (2:0), Македония — Чехия — 3:7 (1:2), Казахстан — Дания — 5:0 (4:0), Дания — Македония — 3:4 (2:2), Чехия — Казахстан — 0:3 (0:2).
1. Казахстан 3 3 0 0 11-0 9
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2. Чехия 3 2 0 1 12-10 6
3. Македония 3 1 0 2 7-13 3
4. Дания 3 0 0 3 7-14 0
Группа G. Коцаели (Турция)
Турция — Словакия — 1:8 (1:3), Россия — Франция — 5:0 (4:0), Турция — Франция — 1:5 (0:2), Словакия — Россия — 0:1 (0:0), Франция — Словакия — 4:1 (0:1), Россия — Турция — 4:0 (2:0).
1. Россия 3 3 0 0 10-0 9
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2. Франция 3 2 0 1 9-7 6
3. Словакия 3 1 0 2 9-6 3
4. Турция 3 0 0 3 2-17 0