По итогам основного раунда квалификации определились семь сборных, которые примут участие в финальном турнире чемпионата Европы-2018 по футзалу. В Словении выступят сборные России, Казахстана, Испании, Азербайджана, Украины, Италии и Португалии.

В основном раунде отбора выступали 28 сборных, разделенных на семь квартетов. Победители групп напрямую выходили в финальный турнир, занявшие вторые места (плюс лучшая из третьих команд) попадали в стыковые матчи.

По три матча в своих группах выиграли финалист ЕВРО-2016 сборная России, бронзовый призеры ЕВРО-2016 сборная Казахстана, а также команды Украины, Азербайджана и Португалии.

Семикратные чемпионы Европы и действующие владельцы трофея испанцы и итальянцы набрали по 7 очков. В последнем туре Испания и Италия сыграли вничью, соответственно, с Польшей и Грузией, что позволило двум последним сборным попасть в стыковые матчи. Причем грузины прошли дальше, не одержав ни одной победы (3 ничьих), а поляки — как лучшая из занявших третьи места: у них оказалась лучшая разность мячей, чем у Финляндии ("-2" против "-3"). Компанию полякам и грузинам в стыковых матчах составили Венгрия, Хорватия, Сербия, Чехия, Франция и Румыния.

Сборная Латвии по футзалу в Румынии уступила португальцам (1:2), хозяевам (1:3) и финнам (3:4) и заняла последнее место. Третьими в своей группе остались белорусы, четвертыми — молдаване.

Стыковые матчи пройдут 10-13 и 24-27 сентября этого года (жеребьевка состоится 6 июля). Четыре победителя пар поедут на ЕВРО-2018, который пройдет в словенской Любляне с 30 января по 10 февраля будущего года. Всего на чемпионате Европы, как и в предыдущие турниры, выступят 12 участников.

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Основной раунд квалификации на ЕВРО-2018 по футзалу (8-11 апреля)

Группа A. Тбилиси (Грузия)

Италия — Беларусь — 2:1 (0:0), Грузия — Голландия — 1:1 (1:0), Голландия — Италия — 2:4 (2:3), Грузия — Беларусь — 1:1 (0:0), Беларусь — Голландия — 3:3 (2:3), Италия — Грузия — 2:2 (2:1).

1. Италия 3 2 1 0 8-5 7

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2. Грузия 3 0 3 0 4-4 3

3. Беларусь 3 0 2 1 5-6 2

4. Голландия 3 0 2 1 6-8 2

Группа B. Баку (Азербайджан)

Венгрия — Албания — 4:3 (2:1), Азербайджан — Босния/Герцеговина — 5:4 (4:3), Босния/Герцеговина — Венгрия — 2:2 (0:0), Азербайджан — Албания — 5:0 (1:0), Албания — Босния/Герцеговина — 6:6 (3:4), Венгрия — Азербайджан — 1:6 (1:2).

1. Азербайджан 3 3 0 0 16-5 9

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2. Венгрия 3 1 1 1 7-11 4

3. Босния/Герцеговина 3 0 2 1 12-13 2

4. Албания 3 0 1 2 9-15 1

Группа C. Киев (Украина)

Хорватия — Черногория — 4:0 (1:0), Украина — Бельгия — 1:0 (1:0), Бельгия — Хорватия — 1:6 (1:4), Украина — Черногория — 4:2 (2:2), Черногория — Бельгия — 1:2 (1:1), Хорватия — Украина — 1:2 (1:1).

1. Украина 3 3 0 0 7-3 9

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2. Хорватия 3 2 0 1 11-3 6

3. Бельгия 3 1 0 2 3-8 3

4. Черногория 3 0 0 3 3-10 0

Группа D. Каларэши (Румыния)

Португалия — ЛАТВИЯ — 2:1 (0:1), Румыния — Финляндия — 5:5 (1:2), Финляндия — Португалия — 1:5 (0:3), Румыния — ЛАТВИЯ — 3:1 (1:0), ЛАТВИЯ — Финляндия — 3:4 (2:2), Португалия — Румыния — 4:0 (3:0).

1. Португалия 3 3 0 0 11-2 9

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2. Румыния 3 1 1 1 8-10 4

3. Финляндия 3 1 1 1 10-13 4

4. ЛАТВИЯ 3 0 0 3 5-9 0

Группа E. Элблаг (Польша)

Испания — Молдова — 7:0 (3:0), Польша — Сербия — 0:4 (0:1), Сербия — Испания — 0:6 (0:3), Польша — Молдова — 4:2 (3:2), Молдова — Сербия — 3:7 (0:5), Испания — Польша — 1:1 (1:1).

1. Испания 3 2 1 0 14-1 7

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2. Сербия 3 2 0 1 11-9 6

3. Польша 3 1 1 1 5-7 4

4. Молдова 3 0 0 3 5-18 0

Группа F. Алматы (Казахстан)

Чехия — Дания — 5:4 (3:2), Казахстан — Македония — 3:0 (2:0), Македония — Чехия — 3:7 (1:2), Казахстан — Дания — 5:0 (4:0), Дания — Македония — 3:4 (2:2), Чехия — Казахстан — 0:3 (0:2).

1. Казахстан 3 3 0 0 11-0 9

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2. Чехия 3 2 0 1 12-10 6

3. Македония 3 1 0 2 7-13 3

4. Дания 3 0 0 3 7-14 0

Группа G. Коцаели (Турция)

Турция — Словакия — 1:8 (1:3), Россия — Франция — 5:0 (4:0), Турция — Франция — 1:5 (0:2), Словакия — Россия — 0:1 (0:0), Франция — Словакия — 4:1 (0:1), Россия — Турция — 4:0 (2:0).

1. Россия 3 3 0 0 10-0 9

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2. Франция 3 2 0 1 9-7 6

3. Словакия 3 1 0 2 9-6 3

4. Турция 3 0 0 3 2-17 0