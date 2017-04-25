По словам тренера вратарей сборной России Рашита Давыдова, решение по Бобровскому принято после очного разговора. "Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере. Бобровский, безусловно, вратарь номер один нашей сборной. Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну. Он прошел с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде. Мы приняли решение не перегружать Бобровского и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера", — приводит слова Давыдова официальный сайт Федерации хоккея России.

Отметим, что помимо Василевского ("Тампа", НХЛ) к ЧМ-2017 в сборной России готовятся Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА).

Не сыграют за сборную на ЧМ-2017 и два лидера санкт-петербургского СКА — Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Ковальчук играл плей-офф с травмой и сразу после завершения финала Кубка Гагарина улетел на медосмотр в Германию на обследование. Есть большая вероятность, что ему предстоит операция и все мысли хоккеиста связаны уже с будущим олимпийским сезоном.

Дацюк получил травму в четвертьфинальной серии с "Динамо", потом перенес операцию, пропустил финал Кубка Гагарина, но восстановиться полностью к началу ЧМ-2017 у него все равно не получится. Тренерским штабом сборной принято решение не рисковать здоровьем хоккеиста.