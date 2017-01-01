Нападавшие на Мирзаева скрылись с места преступления, а бойца госпитализировали и прооперировали. Врачи оценивают его состояние как нормальное, жизни спортсмена ничего не угрожает.

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ в августе 2011 года, когда во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание. В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.

За свою карьеру в ММА Мирзаев одержал 17 побед и только недавно (в ноябре 2016-го) потерпел первое поражение, уступив американцу грузинского происхождения Левану Макашвили.