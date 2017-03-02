"Ростову" в соперники в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА достался "Манчестер Юнайтед". На поле команды традиционно появляются в сопровождении юных футболистов, каждый игрок берет кого-то за руку. Вот неизвестный папа и предложил клубу деньги, чтобы именно его сын был в качестве сопровождающего звезды манкунианцев.

"Вчера позвонил незнакомый человек и предложил 170 тысяч рублей, чтобы его сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди", — написал пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский в своем "твиттере".

@IvanBodylevskii вчера позвонил незнакомый человек, предложил 170.000 рублей, чтобы сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди🤦🏼‍♂️ — ivan Bodylevskii (@IvanBodylevskii) March 1, 2017

170 тысяч рублей по сегодняшнему курсу составит примерно 2,8 тысячи евро. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Ростове пройдет 9 марта.