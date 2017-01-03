Соревнования отменены по финансовым причинам, из-за финансовых сложностей организаторов. В настоящее время FIS занимается поиском нового места проведения спортивного мероприятия. Предполагается, что оно пройдет в запланированные сроки.

В декабре 2016 года был отменен чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону в Сочи, затем Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а следом финала Кубка мира по конькобежному спорту лишился и Челябинск. Во всех случаях основной причиной таких решений послужили обвинения России со стороны независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в существовании государственной допинговой системы, благодаря которой в прошлом были сокрыты положительные пробы сотен российских спортсменов.