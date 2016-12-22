Сегодня в Мюнхене прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), которое было посвящено проблеме допинга в российском спорте.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала IBU информацию о 31-м российском биатлонисте, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил в период с 2011 по 2014 гг.

Группа из пяти экспертов выступила с отчетом перед исполкомом IBU и предложила разные варианты наказания российской стороны.

В итоге дисциплинарные меры приняты только против двух атлетов в виде временного отстранения (имена спортсменов пока не называются). Также открыто расследования против Союза биатлонистов России и 29 других спортсменов, речь о которых идет во второй части доклада Макларена и они не связаны с Олимпиадой-2014 в Сочи. Каждому такому спортсмену будет вынесено предупреждение.

Решено создать рабочую группу для дальнейшего антидопингового расследования IBU

Можно резюмировать, что для России сегодняшнее заседание IBU завершилось не так печально, как прогнозировалось: решения о временном отстранении всей сборной не принято, значит ведущие российские биатлонисты могут выступать уже на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (5-8 января).

Правда, СБР сегодня уведомил IBU, что отказывается от проведения чемпионата мира-2017 среди юниоров в Острове (Псковская область) и мартовского этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени.