Овечкин набрал три очка против "Калгари" и разменял шестой десяток

Foto: AP/Scanpix В чемпионате НХЛ форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка против "Калгари" (4:2) и был признан первой звездой матча. Всего в активе у Овечкина теперь 62 (29+33) очка в 72 матчах сезона при коэффициенте полезности "+8". "Питтсбург" выиграл в гостях у "Баффало" (3:1) и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. "Пингвины""сыграют в кубковых матчах в 11-й раз подряд (с 2007 года) — это повторение рекордной серии клуба, продолжавшейся с 1991 по 2001 годы. 21 марта Вашингтон — Калгари — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) 1:0 — Кузнецов (Бураковски)

1:1 — Монахан (Чейссон, Годро)

2:1 — Оши (Бэкстрем, Овечкин)

3:1 — Шаттенкирк ( Бэкстрем, Овечкин)

3:2 — Брауэр (Верстиг, Энгелланд)

4:2 — Овечкин ( Бэкстрем, Шаттенкирк) ВИДЕО МАТЧА Бостон — Оттава — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) 0:1 — Пайэтт (Хоффман, Сиси)

1:1 — Крейчи (Крюг, Спунер)

1:2 — Террис (Хоффман, Карлссон)

2:2 — Крюг

2:3 — Террис (Уайдман, Фанюф) Баффало — Питтсбург — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) 0:1 — Кросби (Шири, Шульц)

1:1 — Райнхарт (Фолиньо, Фашинг)

1:2 — Бонино (Кюнхакль, Коул)

1:3 — Шири Нью-Джерси — Рейнджерс — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) 1:0 — Кенневилл (Заха, Бландиси)

1:1 — Линдберг (Макдона, Бучневич)

2:1 — Холл (Палмиери)

2:2 — Нэш (Шей, Хэйс)

3:2 — Бландиси (Кенневилл) Монреаль — Детройт — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) 0:1 — Абделькадер (Нильсен, Крунвалль)

1:1 — Лехконен (Петри)

1:2 — Манта (ДеКайзер) Тампа-Бэй — Аризона — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) 0:1 — Фишер (Джурис, Крауз)

1:1 — Хедман (Кучеров)

1:2 — Дворак (Мерфи, Доми)

2:2 — Кучеров (Палат)

3:2 — Наместников (Друэн)

3:3 — Экман-Ларссон (Дюклер, Доми)

3:4 — Врбата (Экман-Ларссон, Голигоски)

3:5 — Мерфи Флорида — Каролина — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) 1:0 — 1 Барков (Ягр, Демерс)

1:1 — 5 Терявяйнен (Ахо, Дж.Стаал)

2:1 — 11 Смит (Трочек, Йокинен)

2:2 — 14 Ахо (Линдхольм)

2:3 — 21 Скиннер (Слэвин, Стемпняк)

3:3 — 21 Йэндл (Ягр, Демерс)

3:4 — 56 Скиннер (Райан) Миннесота — Сан-Хосе — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) 1:0 — Дамба (Э.Стаал, Паризе)

1:1 — Шлемко (Демело, Павелски)

2:1 — Койл (Паризе)

3:1 — Ханзал (Поминвилл, Нидеррайтер)

3:2 — Марло Виннипег — Филадельфия — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) 0:1 — Уил (Жиру, Симмондс)

1:1 — Перро (Шайфли, Уилер)

2:1 — Уилер (Перро, Шайфли)

3:1 — Шайфли (Уилер)

3:2 — Рид (Жиру, дель Зотто) Чикаго — Ванкувер — 4:5 (0:1, 1:2, 3:1) 0:1 — Х.Седин (Шапю, Д.Седин)

0:2 — Саттер (Мегна)

1:2 — Хартман (Шмальц, Хосса)

1:3 — Буше (Берчи, Танев)

1:4 — Саттер (Эдлер, Скилле)

2:4 — Хосса (Кэмпбелл, Сибрук)

3:4 — Паник (Тэйвс, ван Римсдайк)

4:4 — Хартман (Кит, Кэйн)

4:5 — Д.Седин (Х.Седин, Стечер) Колорадо — Сент-Луис — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) 1:0 — Митчелл (Комо, Седерберг)

1:1 — Берглунд (Перрон, Сэнфорд)

1:2 — Пяярви-Свенссон (Сэнфорд, Барбашев)

1:3 — Шварц (Тарасенко)

2:3 — Барберио (Митчелл, Бэрри)

2:4 — Берглунд (Бродзяк, Перрон)

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