"Питтсбург" выиграл в гостях у "Баффало" (3:1) и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. "Пингвины""сыграют в кубковых матчах в 11-й раз подряд (с 2007 года) — это повторение рекордной серии клуба, продолжавшейся с 1991 по 2001 годы.
21 марта
Вашингтон — Калгари — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
1:0 — Кузнецов (Бураковски)
1:1 — Монахан (Чейссон, Годро)
2:1 — Оши (Бэкстрем, Овечкин)
3:1 — Шаттенкирк ( Бэкстрем, Овечкин)
3:2 — Брауэр (Верстиг, Энгелланд)
4:2 — Овечкин ( Бэкстрем, Шаттенкирк)
Бостон — Оттава — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 — Пайэтт (Хоффман, Сиси)
1:1 — Крейчи (Крюг, Спунер)
1:2 — Террис (Хоффман, Карлссон)
2:2 — Крюг
2:3 — Террис (Уайдман, Фанюф)
Баффало — Питтсбург — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
0:1 — Кросби (Шири, Шульц)
1:1 — Райнхарт (Фолиньо, Фашинг)
1:2 — Бонино (Кюнхакль, Коул)
1:3 — Шири
Нью-Джерси — Рейнджерс — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
1:0 — Кенневилл (Заха, Бландиси)
1:1 — Линдберг (Макдона, Бучневич)
2:1 — Холл (Палмиери)
2:2 — Нэш (Шей, Хэйс)
3:2 — Бландиси (Кенневилл)
Монреаль — Детройт — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 — Абделькадер (Нильсен, Крунвалль)
1:1 — Лехконен (Петри)
1:2 — Манта (ДеКайзер)
Тампа-Бэй — Аризона — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
0:1 — Фишер (Джурис, Крауз)
1:1 — Хедман (Кучеров)
1:2 — Дворак (Мерфи, Доми)
2:2 — Кучеров (Палат)
3:2 — Наместников (Друэн)
3:3 — Экман-Ларссон (Дюклер, Доми)
3:4 — Врбата (Экман-Ларссон, Голигоски)
3:5 — Мерфи
Флорида — Каролина — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
1:0 — 1 Барков (Ягр, Демерс)
1:1 — 5 Терявяйнен (Ахо, Дж.Стаал)
2:1 — 11 Смит (Трочек, Йокинен)
2:2 — 14 Ахо (Линдхольм)
2:3 — 21 Скиннер (Слэвин, Стемпняк)
3:3 — 21 Йэндл (Ягр, Демерс)
3:4 — 56 Скиннер (Райан)
Миннесота — Сан-Хосе — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
1:0 — Дамба (Э.Стаал, Паризе)
1:1 — Шлемко (Демело, Павелски)
2:1 — Койл (Паризе)
3:1 — Ханзал (Поминвилл, Нидеррайтер)
3:2 — Марло
Виннипег — Филадельфия — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
0:1 — Уил (Жиру, Симмондс)
1:1 — Перро (Шайфли, Уилер)
2:1 — Уилер (Перро, Шайфли)
3:1 — Шайфли (Уилер)
3:2 — Рид (Жиру, дель Зотто)
Чикаго — Ванкувер — 4:5 (0:1, 1:2, 3:1)
0:1 — Х.Седин (Шапю, Д.Седин)
0:2 — Саттер (Мегна)
1:2 — Хартман (Шмальц, Хосса)
1:3 — Буше (Берчи, Танев)
1:4 — Саттер (Эдлер, Скилле)
2:4 — Хосса (Кэмпбелл, Сибрук)
3:4 — Паник (Тэйвс, ван Римсдайк)
4:4 — Хартман (Кит, Кэйн)
4:5 — Д.Седин (Х.Седин, Стечер)
Колорадо — Сент-Луис — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
1:0 — Митчелл (Комо, Седерберг)
1:1 — Берглунд (Перрон, Сэнфорд)
1:2 — Пяярви-Свенссон (Сэнфорд, Барбашев)
1:3 — Шварц (Тарасенко)
2:3 — Барберио (Митчелл, Бэрри)
2:4 — Берглунд (Бродзяк, Перрон)