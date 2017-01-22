21 января
Даллас — Вашингтон — 3:4 (1:1, 2:0, 0:2)
Шайбы
0:1 — 2 Бураковски
1:1 — 6 Крэкнелл (Хэмьюс, Джорди Бенн)
2:1 — 26 Ивс (Маккензи, Немет)
3:1 — 35 Бенн (Сегин, Ивс)
3:2 — 43 Овечкин ( Бэкстрем, Нисканен)
3:3 — 45 Оши ( Бэкстрем, Нисканен)
3:4 — 60 Бигл (Нисканен, Кузнецов)
Виннипег — Сент-Луис — 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
Шайбы
1:0 — 7 Литтл (Шайфли, Бафлин)
1:1 — 13 Шаттенкирк (Тарасенко, Штястны)
2:1 — 21 Уилер (Перро, Бафлин)
3:1 — 42 Литтл (Перро, Уилер)
4:1 — 46 Шайфли (Труба, Элерс)
5:1 — 51 Элерс (Труба, Петан)
5:2 — 52 Штястны (Шварц)
5:3 — 53 Шаттенкирк (Шварц, Стеен)
Коламбус — Каролина — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Шайбы
1:0 — 4 Хянникяйнен (Карлссон, Андерсон)
2:0 — 14 Хартнелл (Харрингтон, Праут)
2:1 — 29 Ахо (Слэвин, Линдхольм)
2:2 — 35 Фолк (Рэтти)
3:2 — 50 Хартнелл (Праут, Ганье)
Торонто — Оттава — 2:3 бул (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы
0:1 — 14 Райан (Нил, Мето)
1:1 — 27 Бозак (Кадри, ван Римсдайк)
2:1 — 47 Мартин (Кадри, Гардинер)
2:2 — 58 Хоффман (Фанюф, Карлссон)
Монреаль — Баффало — 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Шайбы
1:0 — 23 Лехконен (Байрон)
1:1 — 24 Джионта (Кэйн)
2:1 — 28 Дано (Пачиоретти, Петри)
2:2 — 51 Фрэнсон (О′Райлли)
2:3 — 61 Богосян (Кэйн, О′Райлли)
Айлендерс — Лос-Анджелес — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Шайбы
1:0 — 2 Чимера (Джионта)
2:0 — 27 Ли (Ледди, Таварес)
2:1 — 40 Картер (Копитар, Даути)
2:2 — 44 Даути (Льюис, Эндрофф)
3:2 — 49 Ли (Бэйли, Ледди)
4:2 — 59 Таварес (Хики, Кулемин)
Филадельфия — Нью-Джерси — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Шайбы
0:1 — 7 Заха (Куинси, Юсефсон)
1:1 — 10 Конекны (Проворов, Казинс)
1:2 — 35 Палмиери (Каммаллери, Паренто)
1:3 — 39 Вуд (Сантини, Каммаллери)
1:4 — 44 Вуд (Столлери, Холл)
Аризона — Тампа-Бэй — 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)
Шайбы
1:0 — 8 Ридер (Экман-Ларссон, Врбата)
2:0 — 10 Врбата (Ридер, Ганзал)
2:1 — 18 Пакетт (Бурнивал, Дюмон)
3:1 — 34 Стоун (Врбата, Ганзал)
4:1 — 36 Фишер (Бурмистров, Макгинн)
5:1 — 39 Ганзал (Ридер, Врбата)
5:2 — 49 Наместников (Палат, Филппула)
5:3 — 54 Палат (Нестеров, Джонсон)
Миннесота — Анахайм — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Шайбы
1:0 — 2 Хаула (Паризе, Поминвилл)
1:1 — 5 Ноусен (Фаулер, Болл)
1:2 — 13 Фаулер
1:3 — 22 Перри (Гецлаф, Кеслер)
2:3 — 25 Цукер
3:3 — 53 Хаула (Дамба, Сутер)
4:3 — 54 Сутер (Койл, Нидеррайтер)
5:3 — 55 Цукер (Койву, Гранлунд)
Калгари — Эдмонтон — 3:7 (0:3, 1:3, 2:1)
Шайбы
0:1 — 1 Слепышев (Каджула)
0:2 — 5 Эберле (Ларссон, Пулио)
0:3 — 5 Летесту (Клефбом, Кэссиан)
0:4 — 23 Макдэвид (Ларссон, Драйзайтль)
0:5 — 32 Эберле (Пулио, Беннинг)
1:5 — 35 Ткачак (Фролик, Хэмилтон)
1:6 — 36 Клефбом (Эберле, Нюджент-Хопкинс)
2:6 — 40 Монахан
3:6 — 55 Боума (Уайдман, Броди)
3:7 — 59 Нюджент-Хопкинс (Ларссон, Эберле)
Сан-Хосе — Колорадо — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Шайбы
1:0 — 5 Уорд (Влэшик, Торнтон)
1:1 — 30 Григоренко (Голубеф, Маккиннон)
2:1 — 35 Карлссон (Карпентер)
2:2 — 50 Бошемен
3:2 — 61 Шлемко (Лабанк, Кутюр)