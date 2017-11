Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна. #putinteam

