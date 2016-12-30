"Особо здесь и комментировать нечего. Сам Артемий и все мы удовлетворены подписанным соглашением. По моей информации, это самый большой двухлетний контракт в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Безусловно, этот договор можно называть контрактом-мостиком, такой вариант на данный момент представляется оптимальным", — заявил Линн.

Панарин перешел в чикагский клуб из санкт-петербургского СКА в апреле 2015 года. По итогам сезона-2015/16 он получил награду лучшему новичку сезона в НХЛ — "Колдер Трофи".

Сайт Sportsnet.ca обнародовал данные результативности и вышло, что Панарин стал третьим по набранным очкам в лиге за календарный 2016 год. С 80 набранными очками россиянин уступил только Сидни Кросби из "Питтсбурга" (100 очков) и одноклубнику Патрику Кэйну (85). Также в топ-5 вошли Джо Торнтон из "Сан-Хосе" (80 очков) и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" (78).

Прошедшей ночью "Чикаго Блэкхоукс" провел предпоследний матч в году и обыграл на выезде "Нэшвилл Предаторз" со счетом 3:2. На 14-й минуте встречи Артем Анисимов с передачи Артемия Панарина вывел гостей вперед, а в третьем Джонатан Тейвз и Патрик Кейн принесли "ястребам" победу, которая позволила им сохранить первую строчку в Западной конференции.

В нынешнем сезоне Панарин набрал уже 38 (15+23) очков в 38 матчах и занимает пятую строчку в списке самых результативных игроков чемпионата.

