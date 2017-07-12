Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей, специализирующийся на метании копья, трагически погиб на тренировке в Лондоне в результате несчастного случая. На 36-летнего атлета упал металлический столб.

Как сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC), инцидент произошел в тренировочном центре Ньюхэм, где Хайаей готовился к чемпионату мира по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями. Паралимпийец скончался спустя 20 минут после прибытия скорой помощи.

Абдулла Хайаей готовился к чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 14 по 23 июля. В память о спортсмене во время церемонии открытия турнира состоится минута молчания.

На Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Хайаей занял шестое место в метании копья в классе F34 (метание сидя в коляске).