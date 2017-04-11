На финише сезона нападающий "Баффало Сэйбрз" Джек Айкел обидно лишился бонуса в размере двух миллионов долларов, сообщает The Score.

Согласно контракту с "Баффало", Айкелу полагался бонус в размере двух миллионов долларов, если бы он завершил регулярный чемпионат в первой десятке результативных игроков по среднему количеству набранных за матч очков.

Буквально на финише сезона Айкел еще входил в эту самую десятку, но в последний день регулярного чемпионата не сумел отличиться набранными очками ("Баффало" уступил "Тампе" — 2:4) и оказался 11-м. От 10-го места он отстал всего на 0,01 очка. А обошел его немецкий нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, оформивший в последнем матче "регулярки" против "Ванкувера" (5:2) 2 (1+1) очка. В итоге получилось, что в среднем форвард "клинков" набирал за матч в сезоне по 0,93 очка, тогда как у нападающего "нефтяников" этот показатель равняется 0,94.