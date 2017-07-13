В календаре КХЛ предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также Олимпийского турнира в Пхенчхане (9-25 февраля). В целом олимпийская пауза продлится с 24 января по 25 февраля 2018 года — она будет самой продолжительной по сравнению с другими европейскими топ-лигами.

Для сравнения: в чемпионате Швеции пауза продлится с 11 по 23 февраля (при этом один матч пройдет 15 февраля), в чемпионате Финляндии — с 18 по 26 февраля, в чемпионате Швейцарии — с 3 по 27 февраля (4 февраля пройдет финал Кубка), в чемпионате Чехии — с 9 по 27 февраля. Олимпиада-2018 будет проходить с 9 по 25 февраля.

"Понятно, что Олимпиада — главный турнир четырехлетия. Нас ни в коем случае не смущает момент с длительной паузой в чемпионате. Сроки всех домашних матчей нас устраивают. Как не крути, для всех календарь одинаковый", — цитирует газета "Спорт-Экспресс" генерального менеджера рижского "Динамо" Гирта Анкипанса.

Самая длительная домашная серия рижан — семь матчей (4-22 января), выездная — 5 матчей (в октябре). Наиболее продолжительные паузы без игр у "Динамо" — с 22 декабря по 4 января и с 28 января по 27 февраля.

По словам консультанта КХЛ Владимира Жидкова, "в сезоне 2009/10 олимпийская пауза вместе с периодом подготовки составила 23 дня, в сезоне 13/14 — 27 дней. В этом году — уже 33. Однако при этом нам удалось составить календарь так, что среднее количество матчей в день получилось наименьшим, чем в другие олимпийские сезоны. В этом сезоне

— минимальное количество "пустот", то есть, дней без матчей КХЛ, если не считать перерывов, связанных со сборной. Как уже говорилось, — всего восемь дней".

"Самый главный недостаток нашего календаря, причем тот, который устранить нельзя — мы платим за свою географию. Возьмем НХЛ. Там расстояние между крайними точками хоккейной карты — 4500 километров между Ванкувером и Майами. У нас — 8440, между Братиславой и Шанхаем. Причем, "платим" означает здесь не только деньги, но и восстановление игроков при смене часовых поясов.

Кстати, небольшое расстояние между городами НХЛ использует вовсю. Там в ходу сдвоенные матчи, причем не два домашних и не домашний — гостевой, а два гостевых. И есть случаи, когда сегодня игра здесь, а завтра — за полторы тысячи километров. Примеры: Колорадо — Чикаго, Аризона — Даллас. У нас же нет сдвоенных матчей даже, скажем, Подольск — Ярославль. С логистикой у нас не все так хорошо, как за океаном. Все-таки, надо учитывать форс-мажорные обстоятельства: погоду и прочее. Но основное здесь, я думаю — наследие прошлого. У нас такого никогда не практиковалось. Хотя, прецедент был уже в первом сезоне КХЛ", — пояснил Жидков в интервью официальному сайту КХЛ.

"Считанные единицы дворцов принадлежат непосредственно клубам. Большинство в них — арендаторы, а арены должны зарабатывать, проводя различные мероприятия. И их порой очень много. Вот несколько примеров. В следующем сезоне арена "Адмирала" занята 34 дня, СКА — 36, "Слована" — 37, минского "Динамо" — 39, рижского — 44. Пятая часть (у кого-то и больше) от общего количества игровых дней — очень много. Но лидер тут — "Йокерит", чей стадион занят в общей сложности 72 дня! И это не считая паузы на матчи финского этапа Евротура", — отметил консультант лиги.

Он также ответил, почему в календаре оставлен "хвост" после олимпийской паузы, когда командам предстоит сыграть по 1-2 матча в конце регулярного чемпионата.

"Так было и четыре, и восемь лет назад, в Олимпийские сезоны. Во время паузы на Игры матчей быть не должно — есть четкое указание ИИХФ. 16 дней выделено на подготовку сборной России. Что касается "хвоста", то, во-первых, вполне возможно, что именно в этих двух матчах определятся последние участники плей-офф.

Во-вторых — попавшие в восьмерки команды получат хоть небольшую, но игровую практику. Входить в плей-офф "с колес" — это просто безумие. 16 участников плей-офф — это больше, чем 11 оставшихся. У этих одиннадцати есть пять месяцев на то, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров. И трагедии из "хвоста" делать не стоит", — объяснил Жидков.

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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КАЛЕНДАРЯ КХЛ СЕЗОНА-2017/18

21 августа. Старт сезона: СКА — ЦСКА

6–12 ноября. Международный перерыв (8-12 ноября — Кубок "Карьяла")

11–17 декабря. Международный перерыв (13-17 декабря — Кубок Первого канала)

31 декабря — 2 января. Новогодний перерыв

13–14 января. Матч всех звезд

28 января — 26 февраля. Перерыв на Олимпийские игры в Пхенчхане

1 марта. Заключительный игровой день регулярного чемпионата

3–14 марта. Старт плей-офф. 1/4 финала конференций

16–26 марта. 1/2 финала конференций

29 марта — 11 апреля. Финал конференций

14 — 26 апреля. Финал Кубка Гагарина