Вечером 11 апреля в немецком Дортмунде за полчаса до начала матча футбольной Лиги чемпионов произошел взрыв рядом с автобусом клуба "Боруссия". В результате пострадал защитник дортмундской команды Марк Бартра.

Испанский футболист Бартра получил порезы руки осколками стекла и был доставлен в больницу. По предварительным данным, его здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия работает полиция, пока у нее нет информации о том, кто мог устроить взрыв, сообщает Русская служба Би-Би-Си. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял.

"Бомба взорвалась у нашего автобуса. Игроки находятся в безопасности. Никакой опасности на стадионе нет. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. В данный момент на стадионе находится служба безопасности. Подробности будут позже", — сообщает пресс-служба дортмундской "Боруссии".

Взрывные устройства, разорвавшиеся возле автобуса дортмундского футбольного клуба "Боруссия", находились на обочине дороги. Полиция Дортмунда сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва, передает немецкое издание Bild.

Автобус "Боруссии" направлялся на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Матч, который должен был пройти 11 апреля на стадионе в Дортмунде, перенесен из-за инцидента на сутки. Матч 12 апреля начнется в 18:45 по местному времени (19:45 по латвийскому). Болельщики смогут попасть на матч по уже купленным билетам.