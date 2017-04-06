21-летний теннисист написал так: "Обычно я не публикую подобное в социальных сетях, но сейчас сделал исключение. Это был мой первый автомобиль и я единственный владелец машины. Пришло время отпустить ее. За автомобилем тщательно ухаживали, пробег — всего 16 тыс.км, есть комплект новых шин, кожаный салон. Любой, кто серьезно заинтересовался, пишите на e-mail xpistos07@yahoo.com.

В этом году Киргиос начинает оправдывать ожидания специалистов и уже дважды доходил до полуфиналов и дважды успел обыграть экс-первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Лучшим достижением австралийца в рейтинге АТР остается 13-я строчка, которую он достиг в октябре прошлого года.