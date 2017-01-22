На данный момент Вандедей занимает 35-е место, тогда как Кербер после титула на US Open-2016 захватила лидерство в рейтинге, сместив с вершины Серену Уильямс. В прошлом году немка в Мельбурне впервые в карьере дошла до финала на турнире "Большого шлема", а в решающем матче одолела американку С.Уильямс. Но защитить свой прошлогодний титул Кербер не сумела.

В дебюте матча 1/8 финала Кербер повела 2:0, и на этом ее успехи вдруг закончились. Вандевей выиграла 6 геймов подряд — 6:2. В начале второй партии немка сделала второй в матче брейк (3:1), однако сразу потеряла свою подачу. Американка сравняла счет, вырвалась вперед и довела матч до сенсационной победы — 6:3. Встреча продолжалась всего один час и 8 минут.

По итогам турнира Кербер теперь может потерять лидерство в рейтинге. Серена Уильямс вернет себе первое место, если выиграет титул в Мельбурне. Свой матч 1/8 финала американка проведет 23 января против чешки Барборы Стрыцовой.

А Вандевей в четвертьфинале сыграет против Гарбинье Мугурусы (7-й посев). Испанка в своем матче уверенно разобралась с румынкой Сораной Кирстя. Другую пару составят Анастасия Павлюченкова (24) и Винус Уильямс (13). В соперничестве двух россиянок Павлюченкова обыграла Светлану Кузнецову (8), а американка победила немку Мону Бартель.

22 января. 1/8 финала

Женщины

Коко Вандевей (США) — Ангелик Кербер (Германия) — 6:2 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2 6:3

Винус Уильямс (США) — Мона Бартель (Германия) — 6:3 7:5

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:3 6:3