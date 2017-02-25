В третьем матче первого раунда Кубка Гагарина по хоккею нижегородское "Торпедо" в овертайме взяло верх над московским "Динамо" (4:3) и сократило отставание в серии до 1-2.

В Москве нижегородцы дважды проиграли в овертаймах и на домашней площадке отступать им было больше нельзя. В первом периоде хозяева много играли в большинстве (две минуты — 5 на 3 и затем еще 4 минуты — 5 на 4), а счет открыли на 11-й секунде второго периода: латвийский нападающий Каспар Даугавиньш забросил первую шайбу в плей-офф-2017.

Вскоре "Торпедо" повело 2:0, но в середине третьего периода уже уступало 2:3. Клуб Петериса Скудры ушел от поражения за полторы минуты до конца основного времени (одним из ассистентов Нормана выступил Даугавиньш), а на 6-й минуте овертайма Макмиллан принес хозяевам победу.

В активе Даугавиньша за 22 минуты пребывания на площадке — 2 (1+1) очка, 7 бросков и коэффициент полезности "+2". У нападающего московского "Динамо" Мартыньша Карсумса — 17 минут игрового времени и "-3".

Московский ЦСКА в Хельсинки в овертайме одолел финский "Йокерит" — 4:3 ОТ. Решающая шайба на счету Яна Муршака. Питерский СКА победил в Подольске "Витязь" (6:2), а ярославский "Локомотив" — в Минске "Динамо" (5:1). ЦСКА, СКА и "Локо" ведут в сериях 3-0.

Четвертые матчи серий пройдут 27 февраля в Нижнем Новгороде, Хельсинки, Подольске и Минске.

Кубок Гагарина. 1/8 финала (третьи матчи):

Торпедо (Н.Новгород) — Динамо (Москва) 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Даугавиньш (Семин), 20:11. 2:0 Норман (Грачев), 22:56. 2:1 Подшендялов (Никулин, Миронов), 26:45. 2:2 Терещенко (Вишневский), 32:31. 2:3. Никулин (Хиетанен), 51:38-бол. 3:3 Норман (Семин, Даугавиньш), 58:34. 4:3 Макмиллан, 65:26.

Вратари: Проскуряков — Еременко.

Штраф: 12 — 37.

Броски: 34 — 31

Счет в серии: 1-2 (0:1 2ОТ, 2:3 ОТ).

Витязь (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05–бол. 0:2 Кетов (Херсли, Дацюк), 22:01–бол. 1:2 Никулин (Ержабек), 33:22–бол. 1:3 Рукавишников (Белов), 35:36. 1:4. Гусев (Дадонов, Зубарев), 37:01. 1:5 Дацюк, 42:32. 2:5 Копейкин (Кемпе), 52:14. 2:6 Ковальчук (Коскинен, Дацюк), 59:40, в п.в.

Счет в серии: 0-3.

Йокерит (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Да Коста (Сергеев, Мамин), 15:43. 0:2 Мамин (Киселевич, Да Коста), 22:07. 1:2 О`Нилл (Яакола, Регин, бол), 31:31. 2:2 Хухтала (Виртанен, Йенсен), 43:00. 2:3 Попов (Ничушкин, Киселевич, бол), 44:02. 3:3 Лаюнен (О`Нилл, Яакола, бол), 54:30. 3:4 Муршак (Светлаков), 63:53.

Счет в серии: 0-3.

Динамо (Минск) — Локомотив (Ярославль) 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 Кронвалль (Козун, Накладал), 8:37–бол. 0:2 Накладал (Тальбо, Козун), 18:08. 0:3 Тальбо (Козун, Контиола), 19:56–бол. 0:4 Полунин, 36:45. 1:4 Лисовец (Кулаков, Матерухин), 51:04. 1:5 Накладал (Козун, Локтионов), 54:49–бол.

Счет в серии: 0-3.