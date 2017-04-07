Как сообщил порталу входящий в тренерский штаб национальной сборной России Игорь Никитин, на данный момент вызван один игрок. "Пока можно говорить только о кандидатуре Проворова. По всем остальным игрокам НХЛ мы еще смотрим. В воскресенье „Филадельфия" проведет последний матч, потом игрок пройдет определенные процедуры и присоединится к сборной".

20-летний Иван Проворов в дебютном сезоне в НХЛ провел за "летчиков" 80 матчей и набрал в них 28 (6+22) очков и негативном коэффициенте полезности "-10".

Напомним, что после отказа НХЛ от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане встал вопрос, а стоит ли обкатывать в сборной игроков, выступающих за океаном. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил на днях, что ФХР и Знарок предвидели такой вариант развития событий, поэтому была создана олимпийская сборная, в которой обкатываются молодые перспективные игроки, уже переросшие молодежный уровень.

Сам Знарок заявил, что по-прежнему рассчитывает на игроков из НХЛ в ближайших турнирах и подчеркнул: решение НХЛ по ОИ-2018 абсолютно не значит, будто в сборной собираются полностью отказываться от игроков заокеанской лиги на предстоящем чемпионате мира.