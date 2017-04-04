Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с Евгением Плющенко, сообщает "Р-Спорт".

34-летний Плющенко только на днях объявил о завершении карьеры фигуриста и переходе на тренерскую работу. Тогда он добавил, что надеется с кем-то из своих перспективных учеников появиться уже на Играх-2018 в Пхенчхане и в это как-то верилось с трудом. Теперь Плющенко выбрал более реальный вариант, став тренером Сотниковой.

Аделина Сотникова работала с Буяновой на протяжении всей профессиональной карьеры и под ее руководством добилась самого крупного успеха, выиграв золотую медаль Олимпийских игр-2014 в Сочи. Текущий сезон 20-летняя спортсменка пропустила, отдав предпочтение участию в шоу "Ледниковый период-2016" на Первом канале и в паре с Александром Соколовским одержала победу.