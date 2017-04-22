Известный велогонщик Микеле Скарпони сегодня, 22 апреля, погиб в результате ДТП во время утренней тренировки в итальянском Филоттрано, сообщает La Gazzetta dello Sport.

37-летний Микеле Скарпони был сбит на одном из перекрестков Филоттрано грузовиком. Медики прибили к месту происшествия уже через две минуты, но спортсмен в результате лобового столкновения погиб мгновенно.

Скарпони выступал за казахстанскую команду "Астана" и должен был стать ее капитаном во время престижной многодневки "Джиро д'Италия", старт которой намечен на 5 мая. В 2011 году Микеле уже становился победителем этой гонки после того, как испанец Альберто Контадор был дисквалифицирован за допинг. В активе Скарпони также победы в таких известных многодневках, как "Тиррено-Адриатико", "Вуэльта Каталонии", "Неделя Ломбардии" и "Джиро дель Трентино".