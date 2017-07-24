Фрум выиграл генеральную классификацию с общим результатом 86 часов 20 минут 55 секунд. Второе место в общем зачете занял колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac (+0,54), третье — француз Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale (+2.20).
В соревновании спринтеров победил австралиец Майкл Мэттьюз из Team Sunweb. В горном зачете первенствовал его партнер по команде француз Уоррен Баргиль.
Представители России в гонке участия не принимали.
В воскресенье состоялся заключительный этап многодневки с финишем на Елисейских Полях в Париже. Тур пелотон начал в Германии, далее проехав через Бельгию и Люксембург.
32-летний Крис Фрум ранее побеждал в "Большой петле" в 2013, 2015, 2016 годах.