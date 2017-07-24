Победителем "Тур де Франс" в третий раз подряд стал британец Крис Фрум

Foto: AP/Scanpix Британец Крис Фрум из команды Sky в третий раз подряд и в четвертый раз в карьере стал победителем престижной веломногодневки " Тур де Франс ". Фрум выиграл генеральную классификацию с общим результатом 86 часов 20 минут 55 секунд. Второе место в общем зачете занял колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac (+0,54), третье — француз Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale (+2.20). В соревновании спринтеров победил австралиец Майкл Мэттьюз из Team Sunweb. В горном зачете первенствовал его партнер по команде француз Уоррен Баргиль. Представители России в гонке участия не принимали. В воскресенье состоялся заключительный этап многодневки с финишем на Елисейских Полях в Париже. Тур пелотон начал в Германии, далее проехав через Бельгию и Люксембург. 32-летний Крис Фрум ранее побеждал в "Большой петле" в 2013, 2015, 2016 годах.

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