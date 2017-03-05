До этого дня россиянин Сергей Устюгов завоевал в Лахти два золота и два серебра. Перед марафоном один из героев ЧМ-2017 сбрил бороду, добавив еще, что постриг ногти, а старты, на которых он был сконцентрирован, закончились. "Теперь на чемпионате мира хочу расслабиться и получить удовольствие от участия в гонке: выйти на старт и показать свой максимум", — сказал Устюгов.
К сожалению, стать трехкратным чемпионом мира ему не удалось: на финише Устюгов уступил всего 0,6 секунды канадцу Алексу Харви. Бронзу завоевал финн Матти Хейккинен, финишировавший через полторы секунды после канадца.
Общекомандный медальный зачет ЧМ-2017 выиграли норвежцы, завоевавшие семь золотых, шесть серебряных и 5 бронзовых медалей. Отметим, что четыре награды высшего достоинства на этом чемпионате у норвежской лыжницы Марит Бьорген. Второе место заняли немцы (6-3-2), а третье, благодаря своим лыжникам и Устюгову, в частности — у команды России (2-4-0).
ЧМ-2017. Лыжные гонки (Лахти, 5 марта). Мужчины. 50 км, свободный стиль:
1. Алекс Харви (Канада) — 1:46.28,9.
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,6.
3. Матти Хейккинен (Финляндия) — +1,4…