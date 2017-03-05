Сегодня в Лахти (Финляндия) завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. Последний из 21-го комплекта медалей был разыгран лыжниками в марафоне на 50 км.

До этого дня россиянин Сергей Устюгов завоевал в Лахти два золота и два серебра. Перед марафоном один из героев ЧМ-2017 сбрил бороду, добавив еще, что постриг ногти, а старты, на которых он был сконцентрирован, закончились. "Теперь на чемпионате мира хочу расслабиться и получить удовольствие от участия в гонке: выйти на старт и показать свой максимум", — сказал Устюгов.

К сожалению, стать трехкратным чемпионом мира ему не удалось: на финише Устюгов уступил всего 0,6 секунды канадцу Алексу Харви. Бронзу завоевал финн Матти Хейккинен, финишировавший через полторы секунды после канадца.

Общекомандный медальный зачет ЧМ-2017 выиграли норвежцы, завоевавшие семь золотых, шесть серебряных и 5 бронзовых медалей. Отметим, что четыре награды высшего достоинства на этом чемпионате у норвежской лыжницы Марит Бьорген. Второе место заняли немцы (6-3-2), а третье, благодаря своим лыжникам и Устюгову, в частности — у команды России (2-4-0).

ЧМ-2017. Лыжные гонки (Лахти, 5 марта). Мужчины. 50 км, свободный стиль:

1. Алекс Харви (Канада) — 1:46.28,9.

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,6.

3. Матти Хейккинен (Финляндия) — +1,4…