Вторую сборную России возглавляет главный тренер Олег Браташ, а помогает ему Игорь Никитин. На матчи в Риге они вызвали 26 игроков, 10 из которых представляют победителя регулярного чемпионата КХЛ — московский ЦСКА.

Все кандидаты во вторую сборную России на матчи в Риге:

вратари — Илья Сорокин (ЦСКА), Василий Демченко ("Трактор"), Владислав Гросс ("Автомобилист");

защитники — Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Андрей Миронов ("Динамо" М), Ярослав Дыбленко, Владислав Провольнев (оба — "Спартак");

нападающие — Валерий Ничушкин, Андрей Светлаков, Сергей Андронов, Иван Телегин, Максим Мамин (все — ЦСКА), Кирилл Капризов, Михаил Воробьев (оба — "Салават Юлаев"), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников (все — "Сибирь"), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Вячеслав Лещенко ("Спартак"), Максим Карпов ("Динамо"), Антон Бурдасов ("Авангард"), Виктор Комаров ("Лада").