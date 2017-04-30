Во втором раунде Кубка Стэнли "Питтсбург" в гостях обыграл "Вашингтон" (6:2), а "Оттава" во втором овертайме взяла верх над "Рейнджерс" (6:5). "Пингвинз" и "Сенаторс" ведут в своих сериях 2-0.

Нападающий "Сенаторс" Жан-Габриель Пажо забросил четыре шайбы, в том числе победную — на 3-й минуте второго овертайма. В 8 играх текущего турнира Пажо набрал 5 (5+0) очков.

Канадец Пажо стал вторым в истории Кубка Стэнли игроком, оформившим покер с голом в дополнительное время: в 2006 году в финале конференции подобное удалось форварду "Анахайма" Джоффри Лупулу. А в предыдущий раз 4 шайбы в матче плей-офф в 2010 году забрасывал шведский нападающий "Детройта" Юхан Франзен.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин против "Вашингтона" сделал голевую передачу и забросил шайбу. С 13 (3+10) очками в 7 матчах россиянин продолжает возглавлять гонку бомбардиров.

Капитан "пингвинов" Сидни Кросби отдал две голевые передачи. Канадец набрал 148-е (53+95) очко в матчах Кубка Стэнли и вышел на 2-е место в истории "пингвинов", превзойдя чеха Яромира Ягра — 147 (65+82). Лидирует по этому показателю Марио Лемье — 172 (76+96) очка.

В 7 играх текущего турнира на счету Кросби 11 (4+7) очков, он занимает 3-е место в гонке бомбардиров вслед за одноклубниками Малкиным и Филом Кесселом.

Капитан "Кэпиталс" Александр Овечкин во втором матче серии набрал 2 (0+2) очка и завершил встречу с показателем полезности "-2". Его одноклубник Евгений Кузнецов закончил матч с "-3".

Третьи матчи серий пройдут на площадках "Питтсбурга" и "Рейнджерс".

Кубок Стэнли. Второй раунд

Оттава — Рейнджерс — 6:5 2ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Шайбы

0:1 — Грабнер (Фаст)

1:1 — Пажо

1:2 — Крайдер (Макдона, Зибанежад)

1:3 — Степан (Нэш)

2:3 — Мето (Харпур, Хоффман)

2:4 — Шей (Зибанежад, Макдона)

3:4 — Стоун (Клаэссон, Фанюф)

3:5 — Шей (Смит)

4:5 — Пажо (Фанюф, Смит)

5:5 — Пажо (Карлссон, Террис)

6:5 — Пажо (Берроуз)

Вратари: Андерсон 43/48 — Лундквист 28/34.

Счет в серии: 2-0

ВИДЕО МАТЧА

Вашингтон — Питтсбург — 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Шайбы

0:1 — Каллен

1:1 — Нисканен ( Бэкстрем, Овечкин)

1:2 — Кессел (Гюнцель, Кросби)

1:3 — Гюнцель (Кросби)

1:4 — Кессел (Малкин, Шульц)

2:4 — Бэкстрем (Оши, Овечкин)

2:5 — Малкин (Кессел, Коул)

2:6 — Гюнцель (Мяяття, Каллен)

Вратари: Холтби 11/14, Грубауэр 7/9 — Флери 34/36.

Счет в серии: 0-2

ВИДЕО МАТЧА