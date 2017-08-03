Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу возглавил сборную Турции. Об этом сообщает пресс-служба турецкой футбольной федерации.

Контракт 72-летнего румынского специалиста рассчитан на два года с возможностью продления еще на один. Предыдущим наставником сборной Турции был Фатих Терим. Он покинул пост 26 июля.

Луческу уже работал в Турции главным тренером стамбульских "Галатасарая" и "Бешикташа". С "Бешикташем" специалист становился чемпионом (2003), а с "Галатасараем" — чемпионом (2002) и обладателем Суперкубка УЕФА (2000).

Об отставке Луческу с поста главного тренера "Зенита" было объявлено 28 мая. Румын не смог вывести команду в Лигу чемпионов, заняв с ней лишь третье место в российской премьер-лиге. Главным тренером сине-бело-голубых Луческу пробыл всего один год.