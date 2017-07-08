После изучения видеозаписи ДТП сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что не вовлеченный в аварию автомобиль заставил Уильямс остановиться на перекрестке. После смены сигнала светофора машина под управлением жены погибшего Линды Барсон столкнулась с внедорожником теннисистки.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Барсон. Ее 78-летний муж спустя две недели скончался в больнице от полученных травм. Семья погибшего подала на теннисистку в суд.

Как сообщалось, 5 июля запрос адвоката теннисистки о приостановлении сбора данных с автомобиля, который 9 июня столкнулся с внедорожником спортсменки, был удовлетворен окружным судом Палм-Бич.

Уильямс-старшая — семикратная победительница серии турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной). На "Уимблдоне" Винус выиграла три матча и сыграет в 1/8 финала.