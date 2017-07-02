В Москве состоялся матч за третье место Кубка Конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики. Чемпионы Европы отыгрались в компенсированное время, а в дополнительные полчаса с пенальти забили победный гол — 2:1.

На групповом этапе сборные Мексики и Португалии набрали по семь очков, обыграв сборные Новой Зеландии и России, а очную встречу сыграв вничью со счетом 2:2. Дважды португальцы выходили вперед по ходу той встречи, а соперник сравнивал счет в концовках таймов.

В полуфинале мексиканцы были разгромлены немцами (1:4), тогда как португальцы в серии послематчевых пенальти (0:3) уступили чилийцам (0:0 — в основное и дополнительное время). После поражения в 1/2 финала чемпионы Европы остались без своего лидера: Криштиану Роналду улетел домой, чтобы побыстрее увидеть своих двух новорожденных детей (их футболисту недавно родила суррогатная мать).

В матче за третье место на 16-й минуте Андре Силву получил отличную диагональ, но нападающий португальцев промедлил с ударом и дождался того, что Рафаэль Маркес выбил мяч. Португальцы запросили видеоповтор, на котором судья из Саудовской Аравии быстро рассмотрел эпизод и увидел фол в действиях Маркеса. Мексиканскому защитнику была показана желтая карточка, а в ворота его команды назначен пенальти. Однако Очоа в красивом броске вытянул удар Андре Силва с 11-метрового! В ближайшей атаке сборная Португалии упустила еще один прекрасный шанс открыть счет: Нани не смог головой переправить мяч в ворота с семи метров.

По ходу первого тайма португальцы не использовали еще 2-3 хороших момента. В одном из них Нани пробивал из-за пределов штрафной по центру ворот (Очоа отбил), в другом после розыгрыша углового Мартинш "вырезал" подачу на ближнюю штангу, где Перальта едва не срезал мяч в собственные ворота. На другой половине поля Патрисиу напомнил о себе, когда на линии ворот остановил мяч, упавший после подачи со штрафного прямо перед вратарем.

Сборная Мексики повела в счете на 54-й минуте. Эрнандес разобрался с соперником у лицевой линии и сильно прострелил на ближний угол вратарской. Патрисиу на мяч не пошел, тот попал в Нани и срикошетил в сетку — 1:0! И сразу мексиканцы были близки ко второму голу. Эррера открылся под передачу по центру и пытался протолкнуть мяч мимо Патрисиу, но едва не нанес вратарю травму.

Игра пошла на встречных курсах. Вот Пиззи после прострела Санчеша с правого края штрафной с десяти метров пробил рядом со штангой. Через пару минут вновь было очень жарко у ворот мексиканцев: Очоа потащил убойный удар Санчеша головой под перекладину с линии вратарской.

Сборной Мексике не хватило нескольких минут, чтобы удержать победу. К основному времени судья добавил 4 минуты, и на первой из них сборная Португалии ушла от поражения. Защитник Пепе после высокой подачи с правого фланга изловчился и ногой переправил мяч под левую штангу — 1:1 после основного времени.

А в дополнительные полчаса все решилось на 104-й минуте. Андре Силва принял мяч в штрафной, попытался перебросить через защитника Лаюна и попал тому в руку. Судья во второй раз в матче назначил пенальти в ворота мексиканцев, на этот раз — без видеопросмотра. Вышедший на замену Адриэн Силва пробил на удобной для Очоа высоте, но развел мяч и вратаря по разным углам — 2:1!

На 106-й минуте португальцы остались вдесятером. Нелсон Семеду неаккуратно сыграл по летящему мячу, попал в голову соперника и получил второе предупреждение. Через 6 минут составы уровнялись: Хименес пошел прямой ногой в грудь Элизеу и увидел перед собой сначала вторую желтую, а затем красную карточку.

На последних минутах сначала Патрисиу выручил португальцев, вытащив сложный удар после дальнего удара. Потом Морено опередил центрального защитника португальцев и пробил головой рядом со штангой. А в самой концовке со скамейки запасных сборной Мексики был удален главный тренер Осорио, Очоа успел сбегать в чужую штрафную при стандарта, но до высокой подачи никто из мексиканцев не добрался.

Кубок конфедераций. Матч за 3-е место

Португалия — Мексика 2:1 доп.время (0:0, 1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Пепе 90, Адриен Силва 104 (пен) — Нету 54 (автогол).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу, Нелсон Семеду, Нету, Пицци (Вильям Карвалью, 90), Данилу Перейра (Андре Гомеш, 82), Нани (Куарежма, 70), Моутинью (Адриен Силва, 82), Желсон Мартинш, Андре Силва.

Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 105), Морено, Лайюн, Гуардадо (Дос Сантос, 80), Рейес, Эррера, Вела, Араухо, Перальта (Лосано, 61), Эрнандес (Хименес, 85).

На 16-й минуте Андре Силва не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Маркес (16), Нелсон Семеду (26), Хименес (94). Морено (98), Нелсон Семеду (106), Хименес (112).

Удаления: Нелсон Семеду (106) — Хименес (112).

Судья: Ф. Аль Мирдаси (Саудовская Аравия).

2 июля. Москва. "Открытие Арена". 42 659 зрителей.