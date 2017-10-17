В первый игровой день пройдут два интригующих матча: действующий чемпион "Голден Стейт" сыграет с "Хьюстоном", а "Кливленд" сразится с "Бостоном", который попытается взять реванш за поражение в полуфинале прошлого чемпионата.

Латвийские интересы в НБА — это, конечно же, Давис Бертанс и Кристап Порзиньгис. Увы, последний не лучшим образом провел предсезонку — она оказалась смазанной из-за травмы. В первом контрольном матче за "Нью-Йорк" форвард набрал 15 очков, а во втором повредил бедро и в оставшихся трех встречах на паркет не выходил. В итоге "Никс" проиграл все пять проверочных матчей.

Совсем по-другому дела обстоят у "Сан-Антонио" Дависа Бертанса. В пятницу команда одержала третью победу в пяти предсезонных матчах, обыграв на выезде одного из принципиальных соперников — "Хьюстон" (106:97). Бертанс, правда, остался без очков. Но в отличие от Порзиньгиса, он в своей команде далеко не лидер.

К слову, "Сан-Антонио" входит в число пяти главных фаворитов чемпионата по мнению букмекеров. Явным фаворитом считается "Голден Стэйт" (1.63). Следом идут "Кливленд" (5.00), "Бостон" (9.70) и "Хьюстон" (12.5). "Сан-Антонио" замыкает пятерку (13.5).

Стартовый матч в регулярном чемпионате "Сан-Антонио" проведет 18 октября на домашнем паркете против "Миннесоты". "Нью-Йорк" начнет сезон 19 октября гостевым матчем против "Оклахомы".

В чемпионате НБА принимают участие 30 клубов: 15 в Восточной конференции и 15 — в Западной. Каждая конференция, в свою очередь, поделена на три дивизиона по пять клубов в каждом.

Как известно, в сентябре Бертанс и Порзиньгис выступали за сборную Латвии на чемпионате Европы. Команда под руководством Айнара Багатскиса дошла до четвертьфинала, где в упорнейшей борьбе проиграла будущим победителям турнира словенцам.