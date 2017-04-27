"Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней", — заявил Инфантино.

В ноябре 2016 года президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о возможном введении системы видеоповторов в матчах чемпионата страны. Российские арбитры могут начать использовать ее уже со следующего сезона-2017/2018.

Впервые к помощи видеоассистента арбитра прибегли в августе прошлого года в США во время матча третьего по силе североамериканского дивизиона (ULS) между командами "Нью-Йорк Ред Буллз II" и "Орландо-Сити Б".