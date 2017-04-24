По словам главы скаутской службы ФХР Алексея Жамнова, Никита Зайцев еще в регулярном чемпионате НХЛ получил сотрясение мозга. При этом он сыграл в плей-офф, однако нынешнее состояние здоровья хоккеиста не позволяет ему выступить за сборную на мировом первенстве.

"Торонто" не отпустил защитника в расположение нашей команды", — отметил Жамнов.

Что касается Радулова, то он отказался ехать на ЧМ-2017 "в связи с отсутствием действующего контракта с клубом". Пока "Монреаль" не предлагал хоккеисту новый контракт. Отметим также, что еще до официального приглашения в национальную команду, Радулов заявил, что, скорее всего, откажется от выступления за сборную.

"Монреаль" в 1/4 финала Кубка Стэнли уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" (2-4), "Торонто" вылетел на этой же стадии, уступив "Вашингтон Кэпиталс" (2-4). На счету Радулова в сезоне 2016/2017 — 54 (18+36) очка в 76 матчах, Зайцев в 82 играх набрал 36 (4+32) балла.