В американском Баффало в местной любительской лиге состоялся благотворительный матч по хоккею, претендующий на попадание в историю: он продолжался 10 дней, 10 часов, 3 минуты и 21 секунду, сообщают североамериканские СМИ.

В матче сошлись "белые" и "синие". Со счетом 1725:1967 победила команда "синих". Самым результативным игроком встречи стал Кенни Корп: нападающий забросил 267 шайб.

Команды играли на ледовой площадке в развлекательном центре HarborCenter, который принадлежит клубу НХЛ "Баффало Сэйбрз". Во время игры рядом постоянно находились несколько тренеров и физиотерапевтов, оказывавшие помощь травмированным — они не только обрабатывали раны и мозоли хоккеистов, но и делали им массаж.

На протяжении десяти дней четыре помещения центра были переобрудованы под спальные комнаты для игроков, ожидавших выхода своих смен. Отмечается, что никто из хоккеистов за все время проведения матча не покинул мероприятие досрочно.

В составах команд было по 40 игроков, через каждый час игра останавливалась на 10 минут для приведения в порядок льда. Участниками матча являлись в основном 40-летние мужчины, среди них были и бывшие профессиональные игроки, например, вратарь "синих" Лесс Кунтар (сыграл несколько матчей в НХЛ за "Монреаль").

По ходу матча участники команд были разделены на семь групп, в каждой — по пять полевых игроков и вратарь на площадке плюс резервист. Смены звеньев — через каждые 4 часа. Отдельным хоккеистам пришлось проводить более длительные смены на льду, заменяя травмированных партнеров: заявлять новых игроков после начала игры было запрещено. Так, вратарь Райан Мартин пропустил несколько игровых дней: врачи запретили выходить на лед из-за вируса в горле. А Николасу Фетию шайба угодила в лицо, и дальше ему пришлось играть со сломанным носом.

"Я не знаю, что сказать. Я очень устал. Мы все устали", — сказал изданию "Sports Illustrated самый старший участник матча, 65-летний Алан Дэйвис. "Думаю, потребуется несколько дней, чтобы все понять. Размер пожертвований, который мы собрали, невероятный", — добавил он.

За 10 дней было собрано 1,2 млн долларов, сумма будет потрачена на благотворительность, в частности, на борьбу с раком. Организаторы акции изначально надеялись собрать порядка 200 тысяч долларов.

Официально зарегистрированный рекорд продолжительности хоккейного матча был установлен в феврале 2015 года в канадской провинции Альберта — 250 часов, 3 минуты и 20 секунд.

Чтобы матч в Баффало был официально зарегистрирован и попал в Книгу рекордов Гиннесса, надо предъявить его полную видеозапись и протокол игры, который занимает 54 страницы.