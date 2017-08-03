Испанская "Барселона" получила 222 млн евро от представителей бразильского футболиста Неймара за то, чтобы состоялся переход звездного нападающего во французский ПСЖ. Это рекордный трансфер в истории футбола.

Как сообщает пресс-служба "Барселоны", 3 августа представители Неймара лично посетили офис каталонского клуба и выплатили "сине-гранатовым" 222 миллиона евро с целью одностороннего расторжения контракта, который связывал футболиста и клуб.

Теперь "Барселона" передаст УЕФА детальную информацию об этой операции, чтобы там определили дисциплинарные меры, которые могут последовать в данном случае".

Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси заявил, что форвард Неймар уже стал игроком "ПСЖ" — контракт подписан на 5 лет. Не исключено, что бразилец сыграет за парижан уже в ближайшем матче: 5 августа в первом туре чемпионата Франции "ПСЖ" сыграет с "Амьеном".

Ранее "ПСЖ" придумал способ уйти от запрета Ла Лиги на трансфер форварда "Барселоны" Неймара. Послее того, как парижский клуб заплатил 222 миллиона каталонцам, чтобы приобрести у нее бразильца, теперь сами "сине-гранатовые" должны провести выкуп контракта через лигу. Если каталонцы согласятся, это значительно ускорит трансфер игрока, и он в ближайшее время сможет быть представлен парижанами. Если "Барселона" не примет этот способ, то "ПСЖ" должен будет получить юридический отказ и будет пытаться совершить трансфер через ФИФА.

Неймар перешел в "Барселону" летом 2013 года из бразильского "Сантоса". В составе каталонцев он стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Кубка страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира.

В активе форварда 77 матчей и 52 гола за сборную Бразилии, с которой он стал победителем домашнего Кубка конфедераций-2013. Также на его счету золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.