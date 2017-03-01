Находясь на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, Путин отметил: "В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом".

Президент России также прокомментировал выводы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в отчете которой говорилось о подмене допинг-проб на Олимпиаде-2014 в Сочи, доказательством чего являются царапины на пробирках.

"Претензии нам о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, — мы не понимаем, — заявил Путин. — Что это за доказательства? Когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, эти пробы где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение".

Вместе с тем Путин признал неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и призвал прислушаться к замечаниям WADA и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе.

"Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать — у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. Значит, имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Надо это признать, — заявил президент России и добавил, — Мы создаем новую систему борьбы с допингом и передаем ее из Министерства спорта в независимую организацию — так, как это во многих странах мира сделано".

По словам Путина, развитие новой системы борьбы с допингом будет осуществляться на базе Московского государственного университета. "Разместим лабораторию там, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами", — пообещал российский президент и выразил надежду, что "никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет".