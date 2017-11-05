"В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. Мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды, - заявил через свой профиль в инстаграме Овечкин. - Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию. Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует эту инициативу, но признал, что сам Путин не был в курсе планов Овечкина. "Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа. Но в какой форме будет эта инициатива организовываться, пока мы сказать не можем. Просто мы не знаем", - заявил он.

Позицию Овечкина поддержали другие известные российские спортсмены. Форвард СКА Илья Ковальчук также в инстаграме написал Овечкину: "Брат, красавец, Путин – наш лидер!!! Я с тобой! Обнял". Одобрили инициативу и легендарные в прошлом хоккеисты - Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Борис Михайлов.

Буре заявил, что с деталями идеи Овечкина не знаком, но в президенте России уверен на все сто процентов. "Путин не просто надежный, он супернадежный партнер по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он надежный партнер", – цитирует слова Буре Национальная служба новостей. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил: "Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать". Вячеслав Фетисов, который после окончания спортивной карьеры стал депутатом Государственной думы РФ, заявил, что он уже очень давно в этом движении. "Мы должны все вместе сломать стереотипы, которые сложились. И я думаю, что без известных людей это будет непросто", - сказал он.

Позже о своем решении присоединиться к движению Putin Team заявила сборная России по художественной гимнастике. "Мы уже давно к нему присоединились. Просто названия никакого не дали, но мы уже 20 лет в движении, поем гимн России, и половина из этого – в честь нашей страны, президента, который нашу страну держит", – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не стал обозначать свою позицию по "Команде Путина", но опубликовал в инстаграме видеозапись, на которой он читает стихотворение о Путине. Оно начинается так:

"Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!"

В 2018 году в России состоятся выборы президентские выборы. 65-летний Владимир Путин, который провел на посту президента страны в общей сложности 12 лет (2000-2008, 2012-настоящее время), пока официально не объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру.