"Питтсбург" разгромил в гостях "Каролину", а форвард "пингвинз" Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка. Результативная серия россиянина достигла шести матчей, в которых он набрал 9 (6+3) очков. Всего на его счету стало 52 (22+30) очка в 45 матчах при полезности "+12". Малкин вышел на второе место в гонке бомбардиров, уступая только Коннору Макдэвиду из "Эдмонтона" (55 очков) и на очко опережая своего одноклубника Сидни Кросби (51).

Капитан "Ванкувера" Хенрик Седин забросил шайбу в матче с "Флоридой" (2:1) и достиг отметки в 1000 (233+767) очков в 1213 матчах в НХЛ. Седин стал 85-м игроком, достигшим такой отметки, первым — в истории "Ванкувера" и 4-м — среди шведов. До него это были Матс Сундин (1349 очков), Даниэль Альфредссон (1157) и Никлас Лидстрем (1142). У брата-близнеца Хенрика — Даниэля Седина — сейчас 968 (366+602) очков в 1190 матчах.

20 января

Бостон — Чикаго — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба

0:1 — 58 Хосса (Хиностроза, Керо)

Баффало — Детройт — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1)

Шайбы

0:1 — 9 Нильсен (Грин)

1:1 — 25 Райнхарт (Ристолайнен, Айкел)

1:2 — 53 Хелм (Марченко, Абделькадер)

2:2 — 55 О′Райлли (Фалк, Фрэнсон)

3:2 — 64 Окпосо (Айкел, О′Райлли)

Каролина — Питтсбург — 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Шайбы

0:1 — 12 Дэйли

0:2 — 26 Хагелин (Кессел, Гонс)

0:3 — 32 Куниц (Уилсон, Фер)

0:4 — 32 Шери (Раст)

0:5 — 37 Кессел (Шульц, Малкин)

0:6 — 46 Малкин (Шульц, Гюнцель)

1:6 — 47 Сталберг (Слэвин, Хэйнси)

1:7 — 49 Шери (Раст, Кросби)

ВИДЕО МАТЧА

Нью-Джерси — Монреаль — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Шайбы

1:0 — 4 Сантини (Холл, Паренто)

1:1 — 5 Гальченюк (Болье, Радулов)

1:2 — 43 Уэбер (Гальченюк, Радулов)

1:3 — 44 Пачиоретти (Радулов, Гальченюк)

ВИДЕО МАТЧА

Эдмонтон — Нэшвилл — 2:3 бул (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы

1:0 — 37 Хендрикс (Кэссиан)

1:1 — 37 Арвидссон (Джохансен, Форсберг)

1:2 — 46 Эллис (Ирвин, Джохансен)

2:2 — 55 Лучич (Макдэвид, Драйзайтль)

Ванкувер — Флорида — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы

0:1 — 23 Ягр (Маршессо, Макканн)

1:1 — 25 Х.Седин (Эдлер, Д.Седин)

2:1 — 40 Сбиса

ВИДЕО МАТЧА