"Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА. Мадридцы защитили трофей, победив в Скопье со счетом 2:1.

"Реал" доминировал в первом тайме и на 24-й минуте повел в счете. Каземиро здорово подстроился под мяч после заброса Дани Карвахаля в штрафную "МЮ" и переиграл Давида де Хеа в ближнем бою. В начале второго тайма простенькая комбинация с участием Иско и Гарта Бейла привела ко второму голу в ворота манкунианцев. Иско сыграл с валлийцем в стенку, затем вышел один на один с вратарем и ударом в дальний угол удвоил преимущество "Реала".

Через десять минут Ромелу Лукаку один мяч отквитал. Бельгиец забил в первом официальном матче за "МЮ", подоспев на добивание, но спасти команду от поражения не сумел. Стоит отметить, что лидер "Реала" Криштиану Роналду не попал в стартовый состав. Португалец лишь недавно возобновил тренировки и не был готов играть весь матч. На поле в Скопье он появился лишь на 83-й минуте.

"Мы могли забить больше — сказал Иско. — У нас были возможности, но мы ими не воспользовались, поэтому на последних минутах пришлось нелегко, но в целом мы провели очень хороший матч. Команда заслужила победу".

"Нам очень помогло то, что мы тренировались в Мадриде в 38-градусную жару, — добавил Бейл. — Хотим выигрывать каждый матч. Мы никогда не устанем от побед!"

"Реал" повторил достижения "Аякса" и "Милана", выиграв суперкубок второй раз подряд. В общей сложности это уже четвертая подобная победа "королевского клуба". Впереди лишь "Барселона" и "Милан", на счету которых пять завоеванных суперкубков.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан — пятый после Хосепа Гвардиолы, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и Луиса Энрике человек, который выиграл Суперкубок УЕФА как игрок и как тренер. В 2002 году французский полузащитник помог "Реалу" обыграть голландский "Фейенорд" — 3:1. Также Зидан стал вторым после Арриго Сакки наставником, которому удалось выиграть суперкубок два раза подряд. А вот у тренера "МЮ" Жозе Моуринью Суперкубка УЕФА в коллекции трофеев до сих пор нет.

Как известно, Суперкубок УЕФА разыгрывается между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В финале Лиги чемпионов-2016/17 "Реал" уверенно обыграл "Ювентус" — 4:1. "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы, взяв верх над "Аяксом" в решающем матче — 2:0.