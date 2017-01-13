Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей" (3:3) в матче Кубка Испании и побил рекорд "Барселоны" по длительности беспроигрышной серии.

На 83-й минуте "Реал" проигрывал "Севилье" со счетом 1:3, однако сначала капитан Серхио Рамос реализовал пенальти, а уже в добавленное время форвард Карим Бензема сравнял счет.

Таким образом, команда Зинеддина Зидана продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 40 матчей. Мадридцы установили новый рекорд для испанских команд, превзойдя достижение "Барселоны" (39 игр без поражений).

В последний раз "Реал" проиграл 6 апреля 2016 года в матче плей-офф Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" (0:2). С тех пор команда одержала 30 побед и 10 раз сыграла вничью.