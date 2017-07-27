В Будапеште продолжается чемпионат мира по плаванию. У женщин в финале стометровки брассом с новым мировым рекордом победила чемпионка Олимпиады-2016 американка Лилия Кинг (1.04,13), а российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала бронзу.

В финале Ефимова проплыла на 0,69 секунды медленнее (1.05,05), чем в полуфинале, когда была лучшей (проиграла всего одну сотую секунды прежнему мировому рекорду) и финишировала третьей: россиянка уступила американкам Кинг и Кэтрин Мейли. Чемпионка Олимпиады-2012 литовка Рута Мейлутите, которой принадлежало мировое достижение, в этот раз осталась за чертой призеров.

Юлия Ефимова четыре раза побеждала на мировых первенствах. Также в ее активе два серебра и бронза Олимпийских игр. По словам россиянки, ее смешат разговоры о противостоянии с Лилией Кинг: "Она боится на меня смотреть, перед стартом делает вид, что меня не замечает. Но после финиша отношение уже было более теплым. Но меня все эти разговоры про противостояние больше смешат".

"Стратегия была такой же, как и в полуфинале, но с самого старта все пошло не так, даже сама не поняла, почему. Возможно, помешало то, что раздули СМИ вокруг нашего соперничества, но я к этому отношусь с иронией, меня это больше подстегивало, впрочем, как и американок. Возможно, большое желание и помешало. У меня сейчас ни радости, ни разочарования, не могу сказать, что я очень расстроена", — заявила россиянка после финала.

Американка Лилли Кинг тоже прокомментировала свои отношения с россиянкой. По ее мнению, "когда плывешь с Ефимовой, всегда ожидаешь серьезного соперничества. Рада возможности соревноваться с ней. Очевидно, что сегодня я повела себя с Ефимовой лучше, чем в прошлом".

Мы соперники, мы друг другу не нравимся, между нами есть напряжение. Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница мирового рекорда имеет дело с той, кто хочет побить этот рекорд", — рассказала Кинг.

Помимо рекорда Кинг на первенстве планеты обновлены еще несколько мировых достижений. Так, команда США в предварительном заплыве смешанной эстафеты 4х100 метров комплексом показала результат 3.40,28 (прежний рекорд — 3.41,71 — принадлежал британцам и был установлен на ЧМ-2015 в Казани), а в финале обновила и это достижение: теперь рекорд мира — 3.38,56.

Команда Латвии в смешанной эстафете комплексом в составе Кристины Штейны, Даниила Боброва, Николая Маскаленко и Габриэлы Никитиной в предварительных соревнованиях показала результат 4.00,70 (15-е место среди 22-х команд). Для попадания в финал требовалось проплыть на 13 секунд быстрее.

Британец Адам Пити на 50-метровке брассом трижды обновлял рекорды мира. В предварительном заплыве он проплыл за 26,10 сек (сбросил со своего прежнего рекорда сразу 0,32 сек), а в полуфинале — за 25,95 сек (теперь является новым рекордом). В финале результат Пити составил 25,99 секунды, чего хватило ему для золотой медали.

Николай Маскаленко на 50-метровке брассом в предварительном заплыве с результатом 28,27 сек занял 38-е место среди 81-го участника. До полуфинала ему не хватило меньше одной секунды, а до своего же рекорда Латвии он не добрал 0,44 сек.

Именитая американская пловчиха Кэтлин Ледеки осталась с серебром на 200-метровке вольным стилем. В финале пятикратная олимпийская чемпионка уступила 45 сотых секунды итальянке Федерике Пеллегрини. Для Ледеки это поражение стало первым в карьере на чемпионатах мира: на ее счету 12 золотых наград.

Что касается выступления латвийских пловцов на других дистанциях, то Гиртс Фрейбергс в предварительном заплыве на 100-метровке на спине занял 32-е место среди 46-ти участников (56,24 сек), а Кристина Штейна на этой же дистанции была 39-й среди 59-ти участниц (1.04,03). А на 50-метровке на спине Штейна со временем 30,36 сек стала 44-й среди 63-х участниц.

На дистанции 200 м коплексом Увис Калныньш на предварительных соревнованиях был 30-м среди 44-х участников (2.03,66). На 200-метровке брассом Даниил Бобров был 30-м (2.16,86) среди 40-ка участников, на 100-метровке вольным стилем Габриэла Никитина — 37-й (56,77 сек) среди 78-ми участниц.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 30 июля.

Плавание. Чемпионат мира. Будапешт

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Бен Прауд (Великобритания) — 22,75

2. Николас Сантос (Бразилия) — 22,79

3. Андрей Говоров (Украина) — 22,84

100 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,47

2. Кевин Кордс (США) — 58,79

3. Кирилл Пригода (Россия) — 59,05

200 м, свободный стиль

1. Сунь Янь (Китай) — 1.44,39

2. Тонли Хаас (США) — 1.45,04

3. Александр Красных (Россия) — 1.45,23

100 м, плавание на спине

1. Сюй Цзяюй (Китай) — 52.44

2. Мэтт Грэверс (США) — 52.48

3. Райн Мерфи (США) — 52.59

200 м, баттерфляй

1. Чад ле Кло (ЮАР) — 1.53,33

2. Ласло Чех (Венгрия) — 1.53,72

3. Даия Сето (Япония) — 1.54,21

50 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) — 25,99

2. Жоао Гомес (Бразилия) — 26,52

3. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР) — 26,60

800 м, вольный стиль

1. Габриэле Детти (Италия) — 7.40,77

2. Войцех Войдак (Польша) — 7.41,73

3. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 7.42,44

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Сара Шестрем (Швеция) — 55,53

2. Эмма Маккеон (Австралия) — 56,18

3. Келси Уоррелл (США) — 56,37

200 м, комплексное плавание

1. Катинка Хоссу (Венгрия) — 2.07,00

2. Юи Охаси (Япония) — 2.07,91

3. Мэдисон Кокс (США) — 2.09,71

1500 м, свободный стиль

1. Кэтлин Ледеки (США) — 15.31,82

2. Мирея Бельмонте (Испания) — 15.50,89

3. Симона Квадарелла (Италия) — 15.53,86

100 м, плавание на спине

1. Кайли Жаклин Масс (Канада) — 58.10

2. Кэтлин Бейкер (США) — 58.58

3. Эмили Сибом (Австралия) — 58.59

100 м, брасс

1. Лилия Кинг (США) — 1.04,13 — мировой рекорд

2. Кэтрин Мейли (США) — 1.05,03

3. Юлия Ефимова (Россия) — 1.05,05

200 м, вольный стиль

1. Федерика Пеллегрини (Италия) — 1.54,73

2. Кэтлин Ледеки (США) — 1.55,18

2. Эмма Маккеон (Австралия) — 1.55,18

Смешанная эстафета. 4х100 м, комплекс

1. США — 3.38,56 (мировой рекорд)

2. Австралия — 3.41,21

3. Канада — 3.41,25