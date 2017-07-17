Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в новом фильме "Икар" обвиняет российские спецслужбы в устранении экс-исполнительного директора РУСАДА Никиты Камаева, который собирался написать книгу о деятельности этой организации.

Никита Камаев умер в прошлом году в возрасте 52 лет от внезапного сердечного приступа после лыжной прогулки.

"Он мой друг со школы и никогда не жаловался на сердце или какие-либо проблемы со здоровьем, — говорит Родченков в фильме. — У него была молодая жена. Они мечтали о детях — я разговаривал с ним накануне. Опасно писать книгу в России".

В фильме Родченков также сообщил, что в преддверии Олимпиады-2012 посещал лабораторию в Лондоне по приглашению организаторов, где ознакомился с тем, как именно будет вестись борьба с допингом, сообщает Sports.ru.

Эти сведения, по версии британского издания The Guardian, которое опубликовало подробности расследования допинговых махинаций в российском спорте (фильм "Икар" будет показан 4 августа), помогли Родченкову скрыть факты применения запрещенных веществ российскими спортсменами на Играх в Лондоне и Сочи. Ученый признал, что без этих знаний российская допинговая система рухнула бы задолго до того, как он покинул страну два года назад.

"Только представьте, насколько важной была информация из лондонской лаборатории для сборной России, — утверждает Родченков. — Без этого вся российская допинговая система рухнула бы".

Григорий Родченков с 1985-го до 1994 года работал в Московском антидопинговом центре, а в 1998 году поступил в антидопинговый центр в канадском Калгари. После возвращения в Россию Родченков занимал должности в нескольких нефтехимических компаниях и только в 2005 году стал исполняющим обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр". На следующий год он возглавил этот центр.

В мае 2016 года в интервью для документального фильма о допинге американского кинорежиссера Брайана Фогела Роченков рассказал, что лично разработал смеси запрещенных препаратов и помогал осуществлять подмену допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде в 2014 году. Именно он первым заявил об участии российских спецслужб в подмене допинг-проб, что позже вошло в доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

В декабре прошлого года на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин высказал мнение об информаторах, в частности, о Григории Родченкове, на показаниях которых были основаны допинговые обвинения против российских спортсменов.

Путин заявил, что никакой государственной поддержки допинга в России нет, а проблемы с допингом есть в любых странах. По его словам, расследование ВАДА опиралось на показания "информаторов, которые убежали за границу".

"Если говорить о так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд или что-то придумывают, может быть. Я уже не помню фамилию гражданина, который удрал. Он возглавлял российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость", — сказал Путин.

"Я с трудом себе могу представить, что, перемещаясь через границы Канады и США с этими препаратами, он никогда никем не был замечен. Он постоянно сюда эту дрянь таскал. Привозил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять.

А тех, кто отказывался, как пловцы, он против них придумывал какие-то санкции. Потом когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал. И начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем. Имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. Ну, на каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся?", — задался Путин вопросом.

"Меня это наводит на мысли, что его там кто-то вел. Дождались определенного момента и сделали вброс. Но это не значит, что у нас этого нет. Есть и мы должны с этим бороться", — отметил президент РФ.

"В России никогда не создавалось никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда не было. У нас, как и в любой другой стране, проблемы с допингом есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать все, чтобы не допустить этого. И в этой связи тесно сотрудничать и с МОК, и с WADA, и с другими международными организациями. И мы будем это делать", — заявил Путин.

"Уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. Международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда, какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры, чтобы наказать виновных.

Это что, оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Все призывают к транспарентности. В этой сфере она необходима. Безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт от всякой политики. Спорт и культура — то, что должно объединять людей, а не разделять их", — подытожил Путин.