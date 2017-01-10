О своем решении 19-летняя российская спортсменка уведомила FIG в конце 2016 года. Но еще в ноябре глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заговорила о возможном завершении карьеры Кудрявцевой. После этого спортсменка отметила, что окончательно определится с планами на будущее после Нового года.

Завершить карьеру Яну Кудрявцеву заставили тяжелые последствия травмы (перелом ладьевидной кости левой стопы, а потом аналогичная травма стала назревать и с правой ногой).

Тренер спортсменки Елена Карпушенко агентству "Р-Спорт" подтвердила уход своей воспитанницы: "Да, решение окончательное. Яна обещала до нового года решить и недавно определилась. Мы с ней поговорили, она совершенно правильно рассуждает: смысл продолжать карьеру только ради одного титула (олимпийской чемпионки), который она не смогла заработать. Если она оставалась бы, то надо понимать, что это продолжалось до Олимпиады-2020, а это сложно физически и морально".

Карпушенко также отметила, что травма и перенесенная операция никак не скажутся на здоровье Яны. Кудрявцева не будет продолжать лечение, поскольку для обычной жизни никаких вмешательств не потребуется.