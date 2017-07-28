В Будапеште в шестой день чемпионата мира по плаванию российские пловцы завоевали сразу три золотые медали, которые стали для них первыми на ЧМ-2017.

Первым триумфатором чемпионата мира стал Евгений Рылов, одержавший победу на дистанции 200 метров на спине. В финале он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,61 секунды и обновил рекорд Европы. 20-летний Рылов принес России первое золото ЧМ в мужском плавании за 14 лет, с 2003-го.

Затем Юлия Ефимова победила в финале на дистанции 200 метров брассом и стала пятикратной чемпионкой мира. При этом российская пловчиха стала первой брассисткой в истории, которой удалось завоевать 11 медалей на индивидуальных дистанциях.

А третье золото для России принес Антон Чупков — на дистанции 200 метров брассом, попутно установив рекорды Европы и чемпионатов мира. Кромеи того, мужская команда России выиграла серебро в эстафете 4x200 метров, уступив только британцам.

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Плавание. Чемпионат мира. Будапешт

Мужчины

200 м, брасс

1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,98

2. Ясухиро Косэки (Япония) — 2.07,29

3. Иппэй Ватанабэ (Япония) — 2.07,47

100 м, вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США) — 47,17

2. Нэтан Эдриен (США) — 47,87

3. Мехди Метелла (Франция) — 47,89

200 м, комплекс

1. Чейз Калиш (США) — 1.55,56

2. Косуке Хагино (Япония) — 1.56,01

3. Ван Шунь (Китай) — 1.56,28

Женщины

200 м, брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.19,64

2. Бетани Галат (США) — 2.21,77

3. Ши Цзинлинь (Китай) — 2.21,93

50 м, спина

1. Эьтен Медейрос (Бразилия) — 27,14

2. Фу Юаньхуэй (Китай) — 27,15

3. Александра Герасименя (Беларусь) — 27,23

200 м, баттерфляй

1. Мирея Бельмонте (Испания) — 2.05,26

2. Франциска Хентке (Германия) — 2.05,39

3. Катинка Хоссу (Венгрия) — 2.06,02

Эстафета 4x200 м, вольный стиль

1. США — 7.43,29

2. Китай — 7.44,96

3. Австралия — 7.48,51