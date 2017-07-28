Первым триумфатором чемпионата мира стал Евгений Рылов, одержавший победу на дистанции 200 метров на спине. В финале он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,61 секунды и обновил рекорд Европы. 20-летний Рылов принес России первое золото ЧМ в мужском плавании за 14 лет, с 2003-го.
Затем Юлия Ефимова победила в финале на дистанции 200 метров брассом и стала пятикратной чемпионкой мира. При этом российская пловчиха стала первой брассисткой в истории, которой удалось завоевать 11 медалей на индивидуальных дистанциях.
А третье золото для России принес Антон Чупков — на дистанции 200 метров брассом, попутно установив рекорды Европы и чемпионатов мира. Кромеи того, мужская команда России выиграла серебро в эстафете 4x200 метров, уступив только британцам.
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Плавание. Чемпионат мира. Будапешт
Мужчины
200 м, брасс
1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,98
2. Ясухиро Косэки (Япония) — 2.07,29
3. Иппэй Ватанабэ (Япония) — 2.07,47
100 м, вольный стиль
1. Калеб Дрессел (США) — 47,17
2. Нэтан Эдриен (США) — 47,87
3. Мехди Метелла (Франция) — 47,89
200 м, комплекс
1. Чейз Калиш (США) — 1.55,56
2. Косуке Хагино (Япония) — 1.56,01
3. Ван Шунь (Китай) — 1.56,28
Женщины
200 м, брасс
1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.19,64
2. Бетани Галат (США) — 2.21,77
3. Ши Цзинлинь (Китай) — 2.21,93
50 м, спина
1. Эьтен Медейрос (Бразилия) — 27,14
2. Фу Юаньхуэй (Китай) — 27,15
3. Александра Герасименя (Беларусь) — 27,23
200 м, баттерфляй
1. Мирея Бельмонте (Испания) — 2.05,26
2. Франциска Хентке (Германия) — 2.05,39
3. Катинка Хоссу (Венгрия) — 2.06,02
Эстафета 4x200 м, вольный стиль
1. США — 7.43,29
2. Китай — 7.44,96
3. Австралия — 7.48,51